FIFA 19 guida la classifica software italiana

FIFA 19 torna a guidare la classifica software italiana : Le ultime importanti uscite di queste settimane non fermano l'inarrestabile corsa di FIFA 19, che torna in testa nella classifica software italiana.Il gioco di EA torna a dominare, seguito dall'esclusiva PS4 Spider-Man in seconda posizione e da Call of Duty: Black Ops 4 in terza.Per quanto riguarda le classifiche generali del 2018, in testa vediamo ancora FIFA 19, alle sue spalle FIFA 18 e Red Dead Redemption 2.Read more…