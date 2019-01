È morto a 78 anni Armin Loacker | figlio del fondatore dell’omonima azienda produttrice di

morto Pedro Manfredini - l'ex calciatore romanista aveva 83 anni : La Roma giallorossa piange la scomparsa di Pedro "Piedone" Manfredini . Il bomber argentino si è spento a 83 anni (era nato il 7 settembre 1935) ma la memoria delle sue gesta sportive rimarrà per sempre impressa nella storia romanista . Acquistato nel mese di giugno del '59 per la cifra di settantotto milioni di lire, Manfredini si tolse la casacca della Roma dopo aver collezionato 130 presenze e dopo aver mandato la pelle in rete ben 77 volte. ...

Meningite : bimbo di 2 anni morto a Bologna : morto a Bologna un bimbo di due anni per sepsi da meningococco B. Il caso, avvenuto all’ospedale Maggiore, è stato segnalato al Dipartimento di sanità pubblica nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorso, fa sapere in una nota l’Ausl di Bologna. Immediate le misure di profilassi, scattate nei confronti degli operatori sanitari e dell’intero nucleo familiare del bimbo, residente a Bologna: in tutto 34 persone. Dall’indagine ...