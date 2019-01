Reddito | 150 euro in più per ogni disabile | Lega già all' attacco

Reddito - la Lega già all?attacco : 150 euro in più per ogni disabile : Matteo Salvini l?ha annunciato giovedì sera, qualche minuto dopo il varo del decretone con Reddito di cittadinanza e ?quota 100?: «Il Parlamento avrà il diritto...

Reddito - la Lega già all'attacco : 150 euro in più per ogni disabile : Matteo Salvini l'ha annunciato giovedì sera, qualche minuto dopo il varo del decretone con Reddito di cittadinanza e 'quota 100': 'Il Parlamento avrà il diritto e il dovere di intervenire per ...

Offre lavoro a Milano per 1500 euro al mese - l'imprenditore Francesco Casile non trova nessuno : «Preferiscono il Reddito di cittadinanza» : Un'offerta di lavoro a Milano, nel mondo della moda, con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio da 1500 euro al mese, ma nessuno disposto ad accettarla: questa la denuncia...