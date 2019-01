Brexit | il Regno Unito ci insegna che il sovranismo è il fallimento della democrazia

Brexit : 5 scenari possibili per Regno Unito e UE : Il cosiddetto 'no deal': se non passa la sfiducia a May e non si trova un'alternativa, l'iter prevede un'uscita senza accordo la sera del 29 marzo 2019 con il rischio di un terremoto su economia, ...

Brexit - le reazioni europee : Regno unito rischia uscita brutale dall’Ue : L'Unione europea e i suoi Stati membri stimano che il rifiuto da parte del Parlamento britannico dell'accordo per la Brexit tra Londra e Bruxelles pone il Regno unito a rischio di una brutale uscita dall'Ue. "Esorto il Regno unito a chiarire le sue intenzioni al più presto possibile. Non rimane molto tempo", ha commentato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. "L'accordo sul ritiro è un compromesso equo e rappresenta il miglior ...

Brexit - cosa succede ora nel Regno Unito? : (foto: Jack Taylor/Getty Images) Il 15 gennaio il parlamento inglese ha bocciato l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea proposto dal primo ministro Theresa May. I voti contrari sono stati 432, di cui 118 “no” da parte di deputati dello stesso partito di May: in totale sono quasi il doppio rispetto a i voti favorevoli. In quelle ore nelle piazze sfilavano cittadini inglesi con il cappello coi colori della Union Jack – la ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Scorte di latte - pomodori e medicine : così il Regno Unito si prepara alla Brexit : Al Sainsbury’s di Wilson Road, cinque minuti da Victoria Station, una signora di mezza età spinge un carrello pieno di lattine di cereali, cornflakes, bibite, prugne secche e latte di cocco. Stampa un sorriso largo e si avvia alla cassa quando le chiediamo se anche lei stia facendo la scorta per affrontare la Brexit....

Scorte di latte - pomodori e medicine : così il Regno Unito si prepara alla Brexit : ... stanno facendo migliaia di sudditi di Sua Maestà, che temono che, quando Londra uscirà dalla Ue, in un attimo ci saranno scaffali vuoti, scarsità di medicine, cibo razionato e un'economia ...

Brexit : Tajani - con uscita Regno Unito senza accordo danni all'economia : ... gli stessi britannici hanno calcolato un danno pari al 9 per cento del Pil della Gran Bretagna, e un'uscita senza accordo non farebbe bene neanche alla nostra economia. Dobbiamo lavorare perché ...

Theresa May : Brexit - il no deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Theresa May : Brexit - il no-deal rischia di distruggere il Regno Unito : Ultimo disperato sforzo di Theresa May per convincere i deputati di Westminster ad approvare il suo accordo su Brexit domani. In un discorso in Parlamento la premier britannica ha esortato i deputati ...

Theresa May : Brexit - il no-deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Regno Unito - no deal Brexit : la separazione dall'UE e le linee di governo : Per coloro che vogliono andare a lavorare nel Regno Unito nell'anno che verrà, è bene che si tengano informati sulle nuove linee di governo Brexit in caso di temuto "no deal". Per quanto riguarda l' immigrazione il governo conservatore assicura il ridimensionamento numerico degli immigrati con un abbassamento della soglia per nuovi arrivi a 100 mila unità, contro le 280 mila registrate nel 2017. Il ministro dell'interno Saijd Javid annuncia un ...