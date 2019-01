Australian Open – Barty elimina Maria Sharapova in rimonta | la tennista russa ko agli

VIDEO Rafael Nadal elimina in tre set Tomas Berdych e va ai quarti degli Australian Open : Lo spagnolo Rafael Nadal liquida in tre set il ceco Tomas Berdych con lo score di 6-0 6-1 7-6 (4) e conquista i quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. IL VIDEO DELLA VITTORIA DI Nadal IN TRE SET SU Berdych roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal soffre solo nel terzo set ed elimina Tomas Berdych : Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open di tennis: lo spagnolo supera in tre set, in poco più di due ore di gioco, il ceco Tomas Berdych per 6-0 6-1 7-6 (4), soffrendo soltanto nell'ultimo parziale, nel corso del quale deve annullare anche un set point, ed ora affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, che liquida il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set. Per quanto riguarda i primi due set c'è poco da ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Frances Tiafoe affronterà Rafael Nadal ai quarti : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane.

LIVE Federer-Tsitsipas - Australian Open 2019 in DIRETTA : match spettacolo tra lo svizzero in cerca di conferme e il greco a caccia della sorpresa : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale maschile degli Australian Open che mette di fronte Roger Federer e Stefanos Tsitsipas in un autentico confronto generazionale, visto che ci sono 17 anni di differenza tra lo svizzero e il greco. Anche se l’ATP non lo conteggia, esiste un precedente tra i due: risale a poche settimane fa ed è stato giocato alla Hopman Cup di Perth. In quell’occasione Federer ...

Australian Open 2019 - Angelique Kerber fuori agli ottavi! Danielle Collins vince in meno di un’ora : La testa di serie numero due del tabellone femminile saluta Melbourne: finisce agli ottavi la cosa della tedesca Angelique Kerber agli Australian Open, presa a pallate dalla statunitense Danielle Collins, che si impone in appena 56 minuti di gioco con il nettissimo punteggio di 6-0 6-2. Possibile derby ai quarti con Sloane Stephens, che nella mattinata italiana, sfiderà la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Nel primo set non c’è storia: la ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Australian Open in tempo reale - abbuffata di sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport ...

Australian Open 2019 - Asheigh Barty rimonta e batte Maria Sharapova! Ai quarti sfida con Petra Kvitova : L’Australiana Ashleigh Barty manda in visibilio il pubblico di Melbiurne ed accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo dello Slam: nel quarto turno degli Australian Open la tennista di casa rimonta ed elimina la russa Maria Sharapova con il punteggio di 4-6 6-1 6-4. Ai quarti la sfida con la ceca Petra Kvitova, che ha eliminato per 6-2 6-1 la statunitense Amanda Anisimova. La partita si infiamma nella parte ...

LIVE Nadal-Berdych - Australian Open 2019 in DIRETTA : ottavo di finale da brividi in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del quarto turno degli Australian Open: oggi, domenica 20 gennaio, sul cemento outdoor Australiano lo spagnolo Rafael Nadal sfiderà il ceco Tomas Berdych, alla ricerca di un posto nei quarti di finale, tra i migliori 8 tennisti del primo Slam stagionale. Torna in scena dunque il numero due a Melbourne: sulla Rod Laver Arena non prima delle 4.30 italiane il via al duello. Non ci sono precedenti ...

Australian Open - stop al terzo turno per Camila Giorgi : Finisce ancora una volta al terzo turno l`avventura di Camila Giorgi agli Australian open, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 27enne di Macerata, numero 28 Wta e 27esima testa di serie, ha ceduto per 64 36 62, in due ore ed undici minuti di partita, alla ceca Karolina Pliskova numero 8 del ranking e 7 del seeding, che nelle ultime due edizioni ha raggiunto i quarti e che ha iniziato il 2019 con il titolo a ...