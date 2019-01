“Abbiamo seguito i nostri figli nel Regno Unito | ricominciando la gavetta a 50 anni Ecco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) “Da quando ci siamo trasferiti in Inghilterra sono passati quattro, non sempre facili, ma tutti carichi di vita”. Silvia e Marco Forgione sono sposati da 25e hanno due, Lisa (28) e Alberto (24). Fino al 2013 si svegliavano tutti e quattro a Milano, dove avevano una bella casa, una situazione economica stabile e gli affetti più cari. Ma quando i due ragazzi sono emigrati in Inghilterra, i genitori hanno deciso di raggiungerli, abbandonando tante certezze e cinquant’di ricordi. “Io e mio marito – dice Silvia – dovevamo scegliere se rimanere o vivere per il futuro seguendo i”. Una scelta che è stata difficile ma che, dice Marco, “ci fa sentire come se vivessimo due vite in una”.“A Milano ho fatto fatica anche a trovare un tirocinio non retribuito” – La prima a partire è stata Lisa, psicologa forense nel ...