Roma | meno incidenti per moto e scooter Ma tombini e buche spaventano

Roma - per Diego Perotti problemi al polpaccio sinistro : stop di almeno 2 settimane : Ancora problemi per Diego Perotti: l'argentino sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro di Coppa Italia contro ll'Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha ...

Roma. Una calza con i baffi : in aiuto dei 4 zampe meno fortunati : Un evento speciale nella Capitale. Anche gli amici a 4 zampe hanno finalmente la loro Epifania. Se lo scopo della

Roma - prende fuoco un altro autobus. Almeno 25 casi nel 2018 : Un altro autobus in fiamme a Roma, nel quartiere Tuscolano. E' successo stamattina poco dopo le 6 in via Giacomo Costamagna . Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco. Il bus, ...

The Witcher : da Romanzo sconosciuto a fenomeno di costume. : Resi più forti, agili e coraggiosi, ma al contempo privati delle più importanti emozioni a causa della mutazione subita, i Witcher vagano per il mondo come cacciatori di mostri prezzolati . ...

Roma - giallorossi in ritiro a Trigoria almeno fino alla partita contro il Plzen : Decisioni più drastiche magari verranno prese in futuro. Per il momento, però, per la Roma è arrivata la prima conseguenza dello sciagurato epilogo della partita contro il cagliari. Tutti in ritiro a ...

Inter - contro la Roma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato in casa Inter, che domani affronterà la Roma allo stadio Olimpico nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Una gara che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre in campionato e sui loro obiettivi. L'Inter, infatti, attualmente è terza in classifica con ventotto punti, a meno uno dal Napoli secondo, mentre i giallorossi sono distanti ben nove punti e vengono da un periodo molto delicato. La prima ...

Non una di Meno - migliaia di donne in piazza ieri a Roma : Militanti dei centri antiviolenza, moltissime donne ma anche uomini provenienti da ogni parte d'Italia, tutti dietro lo striscione "Stato di agitazione permanente", fortemente voluto dal movimento Non una di Meno. Questa è stata la composizione del corteo che nella giornata di ieri, sabato 24 novembre, ha attraversato il centro di Roma. Il corteo La manifestazione, che partiva da piazza della Repubblica e proseguiva fino a piazza San Giovanni, ...

Kenya - una taglia sui rapitori di Silvia Romano : «Almeno in cinque. Volevano portarla in Somalia» : Continuano le ricerche della cooperante italiana sequestrata a Chakama. La polizia locale lancia appelli ai capitrbù e promette ricompense fino a 25mila euro. Ancora nessuna informazione chiara su dove si trovi la ragazza: «Forse nelle foreste della regione di Hola»

