Gemma Galgani su Instagram | come era 10 anni fa

Uomini e Donne - Gemma Galgani e la foto di 10 anni fa : errore tragico - il dettaglio per cui la massacrano : Sempre pronta a criticare tutto e tutti, stavolta a finire nel mirino è proprio lei, Gemma Galgani, la star di Uomini e Donne di Maria De Filippi: ma quanti ritocchini si è fatta? I follower, su Instagram, chiedono una risposta dopo che la Galgani ha postato una foto che la ritraeva dieci anni fa, n

Gemma Galgani si è rifatta? Dama distrutta : “Santa chirurgia - poi dici a Tina” (Foto) : Gemma Galgani rifatta o naturale? Foto prima-e-dopo fa scatenare i follower! Quali ritocchini si è fatta Gemma Galgani? I follower di Instagram lo vogliono sapere al più presto. E, dopo aver visto la sua foto del prima e del dopo, la loro curiosità è aumentata. Molti notano dei cambiamenti che, secondo Gemma, non ci sarebbero […] L'articolo Gemma Galgani si è rifatta? Dama distrutta: “Santa chirurgia, poi dici a Tina” (Foto) ...

U&D : Gemma Galgani attacca Riccardo - Sara Affi Fella beccata a litigare con Nicola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sara Affi Fella. Se la dama ha criticato Riccardo Guarnieri durante la puntata odierna del trono over, l'ex tronista del trono classico è stata beccata a discutere animatamente con l'ex fidanzato Nicola Panico. U&D trono over: Gemma Galgani critica il ritorno di ...

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Per me Gemma Galgani è un bel ricordo' : Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dividendo il pubblico di Uomini e donne tra suoi grandi estimatori e inevitabili haters. Nella puntata dedicata al Trono Over, andata in onda lo scorso 14 gennaio, la dama si è resa protagonista di un clamoroso passo indietro nei confronti di Rocco Fredella, che ha poi portato ad un'accesa discussione in studio. Lei ha dichiarato di considerarlo solo un bravissimo attore, che ha mostrato interesse per ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani scarica Rocco Fredella : lui impazzisce - scene brutali da Maria De Filippi : Puntata molto movimentata quella del Trono Over di Uomini e Donne di lunedì 14 gennaio: nello studio di Maria De Filippi, Gemma Galgani sarà al centro di una lite scatenata da un furiosissimo Rocco Fredella. Negli ultimi tempi Gemma aveva deciso di mettere da parte Paolo Marzotto per riavvicinarsi a

Gossip Uomini e Donne : l'ultimo post di Fredella sembra dedicato a Gemma Galgani : Rocco Fredella e Gemma Galgani torneranno ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nelle puntate della prossima settimana. Dopo aver visto la coppia nuovamente felice insieme, al punto tale da scambiarsi diversi baci appassionati, a partire da lunedì 14 gennaio molte cose dovrebbero cambiare. Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News" relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 ...

Uomini e Donne Over : Barbara De Santi Spara a Zero Contro Gemma Galgani - Non è Sincera! : Barbara De Santi dama indiscussa di Uomini e Donne Over, ha rilasciato una dura intervista dove Spara a Zero su Gemma Galgani. La maestrina ne ha per tutti quanti. Secondo il suo parere, voi a chi date ragione? Uomini e Donne: Barbara De Santi racconta in un’intervista, per quale motivo, dopo una lunga assenza, ha deciso di ritornare in trasmissione. La dama mantovana spiega inoltre come è riuscita a smussare il suo carattere ...

Uomini e Donne : il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti... L'articolo Uomini e Donne: il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Gemma Galgani e il fratello di Tina Cipollari : l'inatteso gesto prima di uscire dallo studio : Anche Gemma Galgani nella rete del fratello di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, che con la dama di Torino ha un pessimo rapporto (l'ha anche fatta piangere dopo averle versato dell'acqua addosso) ha coinvolto Giuliano, suo fratello, in uno scherzo ai danni di Angela, la dama del Tron

Uomini e donne - ascolti al top : gli over convincono nonostante le critiche a Gemma Galgani : Uomini e donne è tornato ieri 7 gennaio su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. La puntata del lunedì, come abitudine consolidata di questa stagione, è stata dedicata al Trono over, con le vicende di Gemma Galgani al centro dell'attenzione. La dama torinese prima ha dato vita all'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari, dopodiché ha parlato della rottura con Paolo Marzotto e del ritorno di fiamma con Rocco Fredella. L'episodio ...

Uomini e donne - rissa fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Lei in lacrime : «Volevo fare pace» : Ormai è chiaro che fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista e tronista di ' Uomini e donne ', non corra buon sangue. Come riportato da Leggo.it i litigi sono continui e la ...

Uomini e Donne - raptus di Tina Cipollari : bagna Gemma Galgani - lei perde la testa e piange : Lunedì 7 gennaio è tornata in onda la trasmissione Uomini e Donne . Dopo le feste natalizie Maria De Filippi è alle prese con il Trono Over e con la vicenda di Gemma. La pagina ufficiale di Uomini e ...

Uomini e donne trono over - Gemma Galgani e quei messaggi ambigui... A chi sono destinati : Strane frasi di Gemma Galgani subito dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne, trono over . La protagonista del programma di Maria De Filippi ha lanciato dei messaggi ambigui tra le storie del ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : frecciatina a Rocco? “Domani è un altro giorno” : Uomini e Donne, Gemma Galgani ripensa a Rocco? Strane frasi su Instagram Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe aver lanciato qualche frecciatina tramite le storie di Instagram. Nella giornata di oggi infatti sono comparse delle strane frasi sul suo profilo. Ma a chi potrebbero essere rivolte? Ci sono due correnti di […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani: frecciatina a Rocco? “Domani è un ...