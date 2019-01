Crescita - Bankitalia taglia la stima del pil 2019 a +0 - 6%. “Nel quarto trimestre 2018 attività ancora diminuita”” : La Banca d’Italia ha tagliato la previsione di Crescita del pil 2019 da +1 a +0,6%, portandola 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Quanto al 2018, il bollettino economico di via Nazionale pubblicato venerdì prevede che si chiuderà a +1% ma sottolinea: “Negli ultimi tre mesi del 2018 il Pil potrebbe essere ancora diminuito” dopo la flessione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre. Il calo ...

Bankitalia - previsioni Crescita delle imprese in "netto deterioramento" : "Un netto deterioramento in tutti i settori di attività". Sono queste le conclusioni a cui è giunto lo studio di Bankitalia , condotto sulle aspettative su crescita ed inflazione delle imprese ...

Bankitalia - mancanza dinamismo imprese è causa gap produttività e Crescita : "Abbiamo diverse disfunzioni a noi proprie - ha concluso - come l'ampia diffusione dell' evasione fiscale , l'esistenza di legami tra il mondo della politica e gli imprenditori e l'abitudine alle ...

Bankitalia - prestiti a famiglie e tassi d'interesse ancora in Crescita : Tornano a salire i tassi praticati sui mutui per la casa e si registra un forte calo delle sofferenze delle banche. E' quanto emerge dai dati forniti da Bankitalia con il supplemento Banche e Moneta, ...