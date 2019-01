Berlusconi | Appello ai liberi e forti prima che sia tardi

blogo

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Silviodopo l’annuncio ufficiale della sua candidatura alle Europee, per "fermare questo governo", scrive una lettera al Corriere della Sera descrivendo quello che è a suo avviso un momento politicamente buio per il paese.Dopo aver paragonato i 5 Stelle ai comunisti del ’94, il leader di Forza Italia cita Don Luigi Sturzo - il prete siciliano per molti padre nobile della Dc (anche se in parlamento il senatore a vita nominato nel '52 entrò nel gruppo misto) il cui pensiero è ritenuto da tanti altri una efficace sintesi trasmo e dottrina sociale cattolica.Dice: "Come l'Italia di cento anni fa così oggi la nostra patria vive ancora una volta un momento di confusione, di incertezza e anche di pericolo per la libertà. Penso davvero che un nuovoai 'e ai' a cento anni da quello di don Sturzo e a 25 anni dalla fondazione di Forza ...