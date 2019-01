huffingtonpost

: Bankitalia vede la recessione - HuffPostItalia : Bankitalia vede la recessione - Atlantide4world : RT @reuters_italia: Bankitalia vede recessione in seconda metà 2018, taglia Pil 2019 a +0,6% - ClaudiaRegan85 : RT @reuters_italia: Bankitalia vede recessione in seconda metà 2018, taglia Pil 2019 a +0,6% -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Due trimestre sotto zero di crescita, quindi unatecnica. È la previsione contenuta nel bollettino economico della Banca d'Italia, che ridrasticamente al ribasso le stime sulla crescita nel 2019."In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che l'attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto" si legge nel bollettino.La proiezione centrale della crescita del Pil "è pari allo 0,6%" nel 2019, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza. "Le proiezioni centrali della crescita nel 2020 e nel 2021 - prosegue il documento - sono dello 0,9 e dell'1%, rispettivamente", ma "i rischi per la crescita sono al ribasso".