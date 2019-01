Il Tfr | l' assegno e le finestre | in pensione con quota 100

ilgiornale

: RT @PietroSalvatori: Reddito di cittadinanza e quota 100, i conti ancora non tornano. Non fissato il Cdm decisivo, forse slitta a venerdì.… - StivalDaniele : RT @PietroSalvatori: Reddito di cittadinanza e quota 100, i conti ancora non tornano. Non fissato il Cdm decisivo, forse slitta a venerdì.… - giure99 : Sono pronto a scommettere che, per la fretta, faranno un pastrocchio SU REDDITO E PENSIONI I CONTI NON TORNANO ANC… - rossella266 : RT @PietroSalvatori: Reddito di cittadinanza e quota 100, i conti ancora non tornano. Non fissato il Cdm decisivo, forse slitta a venerdì.… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il Consiglio dei Ministri di questa sera ha dato il via libera a100. Questo nuovo sistema previdenziale di fatto va a cambiare le modalità d'uscita dal mondo del lavoro e sostanzialmente abbatte l'età pensionabile portandola a 62 anni a patto che siano maturati già 32 anni di contributi. Su questo principio (62+38=100) si basa la nuova riforma previdenziale. La prima finestra disponibile per l'uscita anticipata per i privati a gli autonomi è fissata ad aprile. Per gli statali invece (a causa del turn over nella pubblica amministrazione), la finestra è prevista per l'1 agosto del 2019. Il Cdm del pomeriggio ha poi sciolto anche il nodo sul Tfr. Di fatto sia per gli statali che per i privati il pagamento sarà immediato ma solo per una tranche di 30mila euro. Il resto invece sarà pagato a rate. Per quanto riguarda le altre misure che regolano l'uscita dal lavoro è stata confermata ...