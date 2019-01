Cosa Lega il cambiamento al 2011

“Difesa sempre legittima” - Cosa prevede la riforma della Lega : La commissione Giustizia della Camera ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa, bocciando tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Come previsto, M5s e Lega hanno respinto tutti i tentativi delle opposizioni di modificare il testo della riforma, che e' gia' stata approvata dal Senato, per evitare una terza lettura in Parlamento e, quindi, un inevitabile allungamento dei tempi. Ora si attendono i pareri delle ...

Rai - i suggerimenti della Lega al direttore del Tg1 : “Spiegare bene Cosa fa il governo - telegiornale è stato deficitario” : “Tutto ciò che fa il governo deve essere spiegato ai cittadini in maniera esaustiva. cosa in cui siamo stati un po’ deficitari in questi mesi”. È la contestazione che il capogruppo della Lega Paolo Tiramani fa al direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, durante la seduta della Commissione di Vigilanza Rai. Il leghista prima contesta un calo degli ascolti, facendo il confronto con il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano. Poi si ...

Cosa rischiano Lega e 5 Stelle alle elezioni europee. Parla Giannuli : Per lui la politica è fare un comizio che incendia gli animi dei presenti, il web, e a lui piace la dimensione giornalistica, fare il reporter in giro per il mondo, scrivere libri, ed è questo che ...

Terremoto Romagna - INGV : sisma “collegato a quello di Rimini” - ecco Cosa lo ha generato : Il Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi alle 00:03 a 11 km da Ravenna è collegato a quello registrato in provincia di Rimini il 18 novembre 2018, di magnitudo 4.2: il sisma, ha spiegato all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, è stato generato “dalla placca adriatica che sta scendendo al di sotto dell’Appenino”. L’area interessata dal Terremoto è in una zona ...

Sondaggi - Cosa succede nel Movimento 5 stelle (che si smarca dalla Lega) : Lo spostamento sui contenuti dei grillini: un po' più a sinistra per smarcarsi dal partito di Salvini. cosa dicono gli...

Spider-Man riceverà presto qualCosa di legato ai Fantastici 4 : Spider-Man di Insomniac è stato uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno e ha recentemente concluso il contenuto del Season Pass "The City That Never Sleeps". Tuttavia, sembra che ci sia qualcos'altro in arrivo "molto presto" per il titolo PS4. qualcosa di "Fantastico" secondo Ryan Penagos di Marvel.Durante uno streaming dedicato ai Fantastici 4, Marvel ha discusso una serie di dettagli riguardanti la famosa famiglia. Tuttavia, come ...

Che Cosa c'è davvero dietro alla contesa tra Lega e M5s sul referendum propositivo : C'è un nuovo tema caldo nel governo, stavolta in tema di riforme costituzionali. Il sogno del M5s è il referendum...

Clamoroso Pistocchi : “ecco Cosa ha fatto la Lega per favorire la Juve” : “Perché la Lega ha assegnato i gol a Duncan e Petagna, mentre a Piatek no? – PianetaGenoa1893 Già, perché?”, è l’ultima provocazione da parte del giornalista Maurizio Pistocchi che questa volta si è scagliato contro la Lega e con riferimento sempre alla Juventus. Nel mirino la rete non assegnata all’attaccante del Genoa Piatek nella partita di campionato contro l’Atalanta e convalidato come autogol da ...

Togli alla Lega immigrazione-sicurezza e Cosa resta? : di Toni Colloca Il fenomeno Salvini dimostra l’efficacia della capacità di comunicazione-semplificata che gli è congeniale. I giornaloni lo esaltano perché è un avversario innocuo del Grande capitale finanziario, i sinistri lo attaccano come “fascista” senza averne nemmeno intuito la personalità e l’ideologia politica e con tale insulso argomento gli regalano ulteriore legittimità. Ma se alla Lega e a Salvini si Toglie ...

Tiberio Timperi - la gaffe imbarazzante su Amadeus : ecco che Cosa ha detto del collega : Tiberio Timperi ha chiuso l’ultima puntata de La Vita in Diretta del 2018 con un’imbarazzante gaffe sul collega Amadeus. Al termine della sua trasmissione infatti, Timperi ha voluto ricordare ai telespettatori l’appuntamento serale con L’anno che verrà, andato in onda il 31 dicembre su Rai 1 e condotto proprio da Amadeus. “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una ...

Lettera a Babbo Natale fa 600 km legata a palloncino : poi succede qualCosa di "magico" : Una Lettera a Babbo Natale scritta da una bimba e legata a un palloncino ha percorso ben 600 chilometri, da Trento a Morolo...

Cotton fioc "illegali" dal primo gennaio : che Cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

Ravvedimento operoso 2019 - gli interessi legali schizzano allo 0 - 8 : Cosa cambia : Tra gli aumenti previsti per il prossimo anno, rientrano anche quelli degli interessi legali sul Ravvedimento operoso 2019, che schizzeranno in alto, in un balzo dallo 0,3 allo 0,8 per cento. È questo il succo del Decreto a firma Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato lo scorso 15 dicembre 2018. cosa significa? Significa che, chi opterà per il Ravvedimento operoso, per sanare posizioni fiscali avrà interessi triplicati con effetto ...