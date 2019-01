Pronostico Getafe vs Alaves, La Liga 18-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 16 gennaio 2019), venerdì 18 gennaio. Ritornare in Europa. E’ l’obiettivo diche, distanti soli quattro punti in classifica, si affronteranno al Coliseum Alfonso Pérez nell’anticipo della 20a giornata di Primera Division.della partita.Come arrivano?Il, dopo aver eliminato dalla Copa del Rey il Valladolid, è reduce dalla vittoria per 2 a 1 sul campo del Villarreal grazie alla rete di Rodríguez negli ultimi minuti della partita (al minuto 89). La squadra di José Bordalás, nonostante sia la seconda miglior difesa del torneo con 16 reti subite, ha perso l’ultima sfida casalinga contro il Barcellona, per merito di una rete di Luis Suarez. Il rendimento casalingo è altalenante con quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. In caso di vittoria si porterebbe a -1 dal quinto posto ovvero proprio ...