Fedez e Zara Larsson | il video hot di Holding out for you

Una location speciale nel video di Holding out for you di Fedez con Zara Larsson - ultimo singolo da Paranoia Airlines : Il video di Holding out for you di Fedez con Zara Larsson arriva a qualche giorno dal rilascio del singolo con il quale l'artista di Rozzano ha voluto anticipare il suo prossimo album in studio, Paranoia Airlines, con il quale è tornato ad affacciarsi nel panorama musicale italiano da solista. Il brano conta anche sulla collaborazione di Zara Larsson, una dei tanti artisti internazionali che hanno preso parte alla nuova prova di studio di ...

Fuori ora il video di 'Holding out for you' di Fedez ft. Zara Larsson : Il videoclip, diretto da Mauro Russo, prodotto da Borotalco.tv e girato al Casinò di San Pellegrino Terme, vede Federico e Zara muoversi all'interno di un mondo caratterizzato dagli opposti: se nella ...

Dubbi e tormenti in Holding out for you di Fedez con Zara Larsson - nuovo singolo da Paranoia Airlines (audio e testo) : Holding out for you di Fedez con Zara Larsson anticipa Paranoia Airlines, nuovo album dell'artista di Rozzano in uscita il 25 gennaio prossimo e già presentato attraverso altri due singoli che ha rilasciato nelle settimane appena trascorse. Il nuovo brano arriva in radio dall'11 gennaio e racconta di Dubbi e tormenti tipici di chi sta vivendo una relazione sentimentale. Fedez porta così in radio una nuova collaborazione internazionale, dopo ...

