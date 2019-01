PlayStation Plus | sono disponibili sconti per abbonamenti da 3 e 12 mesi

PlayStation Plus : I GIOCHI GRATIS A GENNAIO 2019/ Steep e Portal Knights : come abbonarsi : uscito il nuovo video di PLAYSTATION PLUS che introduce i videogame GRATIS da GENNAIO 2019. Per scaricare i videoGIOCHI serve essere abbonati a Ps PLUS

PlayStation Plus : i giochi gratis di gennaio 2019/ Spiccano Steep e Portal Knights : l'elenco completo : uscito il nuovo video di Playstation plus che introduce i videogame gratis da gennaio 2019. Per scaricare i videogiochi serve essere abbonati a Ps plus

PlayStation Plus : i giochi di gennaio sono Steep e Portal Knights : Tra i titoli di gennaio offerti con il PlayStation Plus troviamo questa volta Steep e Portal Knights, riporta PlayStation.com.Grazie all'abbonamento al PS Plus potremo scaricare, a partire dal 1 gennaio 2019, una serie di nuovi titoli che resteranno a nostra disposizione finché rimarremo abbonati al servizio. Se dovessimo smettere di rinnovare l'abbonamento mensile, non potremo più accedere alla vasta libreria offertaci, la quale si amplia di ...

Il 2018 di PlayStation Plus : i voti e il valore in denaro di tutti i giochi gratuiti dell'anno : Addentrandoci nell'ultima settimana di dicembre, è tempo di fare qualche bilancio sull'anno videoludico appena trascorso e un'interessantissima analisi pubblicata da Polygon vuole fare il punto sull'offerta del Playstation Plus del 2018, raccogliendo voti e valore economico di ciascuno dei titoli offerti gratuitamente da Sony quest'anno.Sono la bellezza di 76 i videogiochi che gli abbonati hanno ricevuto da gennaio scorso, divisi tra titoli per ...