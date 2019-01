Terremoto a Ravenna : Due forti scosse nella notte : notte di scosse. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 00:03 con epicentro 11 chilometri a

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Due intense scosse nel Mediterraneo orientale : epicentro in Grecia occidentale e Creta : Due scosse di terremoto piuttosto intense si sono verificate nella serata odierna nel Mediterraneo orientale. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle ore 18.30 nel Mar Ionio,...

Terremoto - altre Due nuove scosse nel Catanese : Ancora scosse di Terremoto nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv alle 5.40 di stamattina. I comuni più vicini all'epicentro sono Ragalna,...

Terremoto sull'Etna - Due scosse nella notte : Zafferana Etnea - Continua ancora l'attività sismica sull'Etna. nella notte sono state registrate due scosse di Terremoto di magnitudo 2.4, a distanza di qualche ora da un'altra di magnitudo 3.4 ...

Terremoto. Anche oggi l'Etna trema : Due scosse nella notte. Aumentano gli sfollati : Il primo sisma è stato registrato alle 00:28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, il secondo delle 05:50, a 8 chilometri a nord di Ragalna. Non ci sono stati danni a persone o cose. Aumenta intanto il numero di sfollati per il sisma di Santo Stefano: sono 1.096.Continua a leggere

Catania - Due scosse di magnitudo 2.9 nella notte - Paura anche a est di Roma : Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte in provincia di Catania . Secondo i rilevamenti dell'Ingv, la prima è avvenuta alle 00:36 con epicentro vicino Adrano, mentre ...

Etna : Due scosse magnitudo 2.9 : 05.14 Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte in Provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la prima è avvenuta ale 00:36 con epicentro vicino ad Adrano mentre la seconda, alle 4:12, si è verificata non lontano da Ragalna e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni a persone o cose.

Etna - Due nuove scosse di terremoto. Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l'Etna, cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...