Brexit | disfatta epica per May | bocciato l’accordo con l’Ue Mercoledì il voto di sfiducia

Brexit - May pronta a rinviare il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...

