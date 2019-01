L' Isola Dei Famosi | ufficializzati i primi 3 naufraghi | tra cui Paolo Brosio

Isola Dei Famosi news cast : altri due nomi confermati ufficialmente : Isola dei Famosi 2019, cast: due nomi confermati ufficialmente dal programma. Le ultime news L’Isola dei Famosi è pronta a decollare il 24 gennaio e iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali del cast, dopo le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni. A renderle note è la redazione del programma, attraverso i […] L'articolo Isola dei Famosi news cast: altri due nomi confermati ufficialmente proviene da ...

L'Isola Dei famosi 2019 - conferme dai social per tre concorrenti : presente Jo Squillo : Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. I primi concorrenti ...

Paolo Brosio all'Isola Dei Famosi 2019 : secondo concorrente ufficiale. In gara anche Jo Squillo : E' Paolo Brosio il secondo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi 2019 . Il giornalista piemontese, divenuto famoso al grande pubblico come inviato del Tg4 di Emilio Fede all'epoca di ...

Isola Dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola Dei Famosi 2019 : nel cast dei naufraghi Taylor Mega e Luca Vismara : Ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni all’inizio della quattordicesima edizione, la quinta targata Mediaset, dell’Isola Dei Famosi, che vedrà nuovamente alla conduzione Alessia Marcuzzi, accompagnata da due new entry, Alda D’Eusanio ed Alba Parietti, che rivestiranno il ruolo di opinioniste. Entrambe le donne avevano ricoperto questo ruolo quando ancora L’Isola Dei Famosi veniva trasmessa in Rai, sotto la conduzione di Simona Ventura. Adesso ...

Isola Dei Famosi : Jeremias Rodriguez potrebbe essere sostituito da Luca Dorigo : Il prossimo giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante siano stati svelati numerosi indizi sul cast, è ancora giallo sull’eventuale partecipazione al reality da parte di Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen e Cecilia era in procinto di partire per l’Honduras. Durante le feste di Natale però, l’ex gieffino ha avuto un infortunio alla mano. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso ...

Isola Dei Famosi : il primo concorrente ufficiale - l’inviato e nuovi misteri : La prima puntata dell’Isola dei Famosi si avvicina e la produzione dello show ha finalmente svelato il nome dell’inviato e del primo concorrente ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Alessia Marcuzzi ha rivelato che a partire per l’Honduras sarà Filippo Nardi, ex gieffino e concorrente dell’Isola, che racconterà le avventure dei naufraghi. In studio insieme alla conduttrice ci saranno invece due donne: Alba ...

Isola Dei Famosi : un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi news sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Jeremias Rodriguez partirà per l’Isola dei Famosi 2019? Il fratello di Belen era tra i concorrenti ufficiali ma durante le vacanze di Natale si è infortunato alla mano e la sua partecipazione è ora a rischio. L’argentino vuole partire a tutti i […] L'articolo Isola dei Famosi: un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez ...

Giallo sull'Isola Dei Famosi - Jeremias non scuce la verità : È mistero sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi: il fratello di Belen, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", non scioglie la riserva: "Stavo sciando quando mi sono rotto ...

Isola Dei Famosi - Jeremias verso il "naufragio" e Damante in pole position : Salvo tempeste dell'ultima ora il 24 gennaio alle 21 i naufraghi approderanno in Honduras. Ma non ci saranno tutti quelli che sono stati annunciati. Già prima ancora di partire c'è chi 'torna'. A ...

Alba Parietti a Tv Talk : “Concorrente all’Isola Dei Famosi? Mai” : Tv Talk: Alba Parietti parla dell’Isola 2019 e di Alessia Marcuzzi Alba Parietti sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza Giovedì 24 Gennaio su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi alcuni giorni fa su instagram. Una notizia, che ha fatto molto felici i fan del reality adventure. E oggi Alba Parietti è stata anche ospite a Tv Talk. In questa circostanza ha parlato proprio della ...

Isola Dei famosi 2019 - Marina La Rosa primo concorrente ufficiale : Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione dell'Isola dei famosi che vedrà la prima puntata in onda giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Confermata alla conduzione Alessia Marcuzzi che verrà affiancata in studio da altre due donne nel ruolo di opinioniste: Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Svelato anche il nome dell'inviato di questa edizione, che sarà l'ex naufrago Filippo Nardi. Ancora mistero invece sui nomi dei ...