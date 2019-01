A marzo sarà pronto il sito per richiedere il reddito di cittadinanza

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...

HRVY sarà in concerto a Milano a marzo : Unica data italiana del 2019 The post HRVY sarà in concerto a Milano a marzo appeared first on News Mtv Italia.

Genova - Bucci : "La ricostruzione partirà dal 31 marzoPer la demolizione saranno coinvolte dieci aziende" : Il sindaco e commissario straordinario ligure ha annunciato le novità sui lavori al viadotto Polcevera. A partire dalla distruzione dei monconi: "Il progetto che abbiamo è solido, farà un'ottima impressione al procuratore. Sono convinto che il 15 dicembre potremo iniziare a demolire", ha affermato Bucci

Le primarie del PD saranno il prossimo 3 marzo : La direzione nazionale del Partito Democratico ha stablito che le primarie per la scelta del prossimo segretario si svolgeranno il 3 marzo. Il prossimo 12 dicembre scadranno invece i termini per presentare le proprie candidature. Al momento i dirigenti del

Linkin Park : Mike Shinoda sarà in Italia il 14 e 15 marzo a Milano e Padova : Altri concerti annunciati per la primavera 2019: in Italia, a poco tempo di distanza dalla sua ultima apparizione dal vivo, prossimamente tornerà Mike Shinoda, il quale ha comunicato che sarà nuovamente nel nostro Paese il 14 marzo al Fabrique di Milano e il 15 marzo al Gran Teatro Geox di Padova. Il costo dei biglietti è di 35 euro+diritti di prevendita: la vendita, per gli iscritti a My Live Nation, partirà dalle ore 10 di mercoledì 28 ...

