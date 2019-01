Il Chelsea piazza il colpo a centrocampo | ecco come Sarri ha sostituito Fabregas

sportfair

(Di domenica 13 gennaio 2019) Leandro Paredes si appresta a vestire la maglia del, il centrocampista ex Roma è stato chiesto a gran voce daIlha messo a segno un nuovorichiesto dal tecnico Maurizio. Si tratta di un acquisto ancora non ufficiale, ma ormai praticamente definito. Arriva alla corte diil sostituto di, partito alla volta del Principato di Monaco per sposare il progetto di Henry. Ildelsecondo fonti inglesi, risponde al nome dell’ex romanista Leandro Paredes, il quale arriverà ai Blues dallo Zenit San Pietroburgo. L’acquisto dell’ex giallorosso frena almeno momentaneamente le trattative per Barella.L'articolo IlilhaSPORTFAIR.