Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato

Belen Rodriguez : mistero sul nuovo fidanzato : ... con una didascalia d'effetto: 'Mi nueva novia , La mia nuova fidanzata, ndr, ', sarà un commento affettuoso e 'simpatico' o sotto sotto ci sarà di più? Ma non solo Belen è al centro della cronaca ...

C'è Posta per Te : appuntamento imperdibile con Belen Rodriguez : ...Filippi di entrare nel cuore della gente fanno di C'è Posta per Te il programma che da ventuno stagioni consecutive è campione di ascolti al sabato sera ed è stato venduto in oltre 24 paesi nel mondo.

Belen libera - sexy e felice in Uruguay : bikini ‘striminzito’ per la Rodriguez in vacanza [VIDEO] : Belen Rodriguez sexy e disinibita in vacanza, la bellissima showgirl dà mostra del suo corpo in Uruguay senza troppa timidezza Belen Rodriguez in Uruguay, insieme ad un’allegra ciurma di amici, si sta rilassando e godendo la ritrovata vita da single. La soubrette, tra un’escursione e l’altra, si fa filmare in un paesaggio brullo in cui l’attenzione è catturata dal suo fisico mozzafiato. Lato B e décolleté ...

Belen Rodriguez torna in prima serata con Maria De Filippi : Belen Rodriguez e Maria De Filippi insieme in prima serata Si avvicina il ritorno in tv e in prima serata di Belen Rodriguez, dopo la conduzione di Tu Si Que Vales, il varietà di grande successo dei sabati autunnali di Canale 5. La showgirl argentina sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te. Il programma apre la nuova stagione da sabato 12 gennaio: in primo piano ci saranno storie di persone comuni con la speranza di recuperare ...

Stefano De Martino : la verità (definitiva) su Belen Rodriguez : Fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è stato un ritorno di fiamma? A chiarire la situazione, una volta per tutte, ci pensa il ballerino. L’ex concorrente di Amici e pupillo di Maria De Filippi, si prepara ad un anno ricco di cambiamenti. Secondo gli ultimi gossip avrebbe ottenuto la conduzione di un programma tutto suo in Rai, realizzando il sogno che ha da sempre: quello di diventare uno showman. Sul fronte della vita privata ...

Belen Rodriguez - incidente hot : scatenata nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez potrebbe lasciare (ma Belen non c’entra) : L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata, ma Jeremias Rodriguez avrebbe già abbandonato il reality. Secondo le ultime indiscrezioni il fratello minore di Belen avrebbe rinunciato a partire per l’Honduras a causa di un problema di salute. La notizia è stata anticipata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che sulle Stories di Instagram ha parlato del ritiro anticipato di uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Negli ultimi ...

Isola dei Famosi - imprevisto per Jeremias Rodriguez - il fratello di Belen fuori dal cast? : L'argentino si è fratturato una mano e l'infortunio potrebbe escluderlo dalla quattordicesima edizione del reality show.

Belen Rodriguez - fuoriprogramma piccante. Serata folle con Castrogiovanni - tradita dal vestito : seno di fuori : Il gossip vuole Belen Rodriguez molto "vicina" all'ex Napoli Ezequiel Lavezzi, ma intanto la showgirl si scatena con un rugbista, Martin Castrogiovanni, suo collega in tv a Tu si que vales. I paparazzi di Diva e donna li hanno beccati durante una divertente Serata milanese lontano dalle telecamere,

Belen Rodriguez scatenata - incidente hot nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Stefano De Martino sorprende su Belen Rodriguez e Fabrizio Corona : Belen e Fabrizio Corona: le parole inaspettate di Stefano De Martino Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez, durante un’intervista rilasciata a Fanpage, basata sulle parole più ricercate su Google sul personaggio in questione. Molti utenti hanno ricercato ultimamente la frase: “Stefano è tornato con Belen“: è veramente così? Il ballerino di Amici ha così negato: “No, non siamo tornati insieme ma ...

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez ha già lasciato il cast dell’Isola dei Famosi? La notizia inaspettata Jeremias Rodriguez non farà più parte del cast dell’Isola dei Famosi? La nuova edizione del noto reality presto tornerà su Canale 5, con nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco. Vi avevamo anticipato che il fratello di Belen avrebbe partecipato insieme ad […] L'articolo Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il ...

Belen Rodriguez non sta insieme a Lavezzi : svelato perché : Belen Rodriguez e Ezequiel Lavezzi stanno insieme? Il retroscena Ieri è circolata on line un’indiscrezione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, che ha immediatamente acceso gli animi dei suoi fan. Di cosa si tratta? La popolare showgirl argentina è stata sorpresa in vacanza in Uruguay insieme al calciatore della squadra cinese Hebei China Fortune Ezequiel Lavezzi. Un’immagine, che ha fatto subito pensare all’ipotesi ...

Belen Rodriguez : fisico mozzafiato in spiaggia e voci di un nuovo amore con Lavezzi : Mentre in Italia combattiamo con il freddo e le intemperie, Belen Rodriguez si sta godendo il caldo sole della sua terra d'origine: a documentare le infinite vacanze della showgirl tra l'Argentina e l'Uruguay, sono stati alcuni siti di gossip che hanno pubblicato le prime foto della 34enne in spiaggia. Tra una tintarella e l'altra, però, si vocifera che la conduttrice stia trascorrendo molto tempo con un noto calciatore: Ezequiel Lavezzi, ...