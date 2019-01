Avvelena cibo del marito in ospedale | Volevo salvarlo Cuneo | ecco il video

Tenta di Avvelenare il marito in ospedale mettendo veleno per topi nel cibo : arrestata : Una donna ha cercato di uccidere il marito intossicandolo, mettendogli medicinali e sostanze tossiche nel cibo e nell'acqua durante la sua degenza in ospedale. Laura Davico, di 49 anni, è stata arrestata dai Nas di Alessandria ed al momento è in carcere. L'accusa è quella di Tentato omicidio aggravato.L'allarme è scattato dopo le ultime analisi del sangue del marito, di 55 anni. I medici dell'ospedale di Bra, in ...