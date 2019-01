Accordi&Disaccordi | Alessandro Di Battista su Nove | “Alle europee farò solo campagna

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) “laper le elezioni, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiaratoDi, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda suil venerdì alle 22:45.‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.L'articolo Accordi&Disaccordi,Disu: “Alleelettorale. Non so se sarò il leader M5s alle elezioni politiche” proviene da Il Fatto Quotidiano.