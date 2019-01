MotoGp – Dai battibecchi tra Lorenzo e Dovizioso all’armonia ritrovata | Domenicali

MotoGp - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 19 gare : Il Mondiale MotoGP 2019 si avvicina! Anche se siamo solamente a Natale, infatti, il tempo stringe e mancano appena 43 giorni per vedere di nuovo azione in pista. Scatteranno dal 6 all’8 febbraio i primi Test stagionali che sanciranno il primo assaggio nella nuova annata, mentre per vedere il primo weekend di gara sarà sufficiente pazientare fino all’8 marzo per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar a Losail, tra 73 ...

MotoGp – Lorenzo di nuovo sulla sua Honda a Jerez - ma che rischio all’uscita dai box : il VIDEO diventa virale : Che rischio per Jorge Lorenzo alla partenza dai box nella prima giornata dei test di Jerez de la Frontera E’ in corso la prima giornata della seconda sessione di test invernali di MotoGp. Dopo i due giorni trascorsi in pista la settimana scorsa a Valencia, a seguito della gara che ha chiuso definitivamente la stagione 2018 di MotoGp, i piloti sono tornati in pista oggi, a Jerez de la Frontera, per altri due importanti giorni di ...

MotoGp – Valentino Rossi vola subito dai suoi amici : il Dottore al concerto di Cesare Cremonini dopo i test di Valencia [GALLERY] : Nemmeno il tempo di disfare i bagagli che Valentino Rossi è subito andato a fare visita al suo amico Cesare Cremonini nella seconda tappa di Rimii del suo Tour E’ terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, lasciandosi alle spalle un ottimo Dovizioso, per il secondo anno consecutivo vicecampione del mondo ed un fantastico Valentino Rossi che ...

MotoGp – Dai problemi di comunicazione con i giapponesi al nuovo motore - Jarvis spiega : “i piloti hanno sempre fretta e loro non vogliono rischiare” : Lin Jarvis e il duro lavoro da affrontare in casa Yamaha: il team director della squadra di Iwata commenta i test di Valencia e l’approccio dei giapponesi I piloti della MotoGp sono in pista sul circuito Ricardo Tormo per la seconda giornata dei test di Valencia, importantissimi per lavorare sulle moto e renderle il più competitive possibili per la stagione 2019. Prime sensazioni positive in casa Yamaha: Vinales e Rossi stanno ...

MotoGp - Jorge Lorenzo in Honda : le prime foto dai test di Valencia : Carena nera e classico numero 99 sul cupolino: così Jorge Lorenzo ha affrontato il suo primo giorno da pilota della Honda HRC. Ecco le prime immagini dal circuito Tormo di Valencia I test DI Valencia ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

MotoGp - Dovizioso non si illude : “mi aspetto pochi miglioramenti dai test. Lorenzo? Ecco cosa gli dico” : Il pilota della Ducati ha commentato il Gp di Valencia e i prossimi test della prossima settimana, soffermandosi anche sull’addio di Lorenzo Una giornata complicata, risoltasi per il meglio con la vittoria del Gp di Valencia. Andrea Dovizioso spiazza tutti e chiude alla grande la sua stagione, caratterizzata da numerosi alti e bassi costati il titolo mondiale a favore di Marc Marquez. AFP/LaPresse Nonostante questo, il forlivese ...

MotoGp Libere3 Valencia - vola Petrucci; Rossi cade : fuori dai 10 : Ancora pioggia a Valencia, con il meteo che complica i piani dei piloti anche nelle Libere3: nell'ultima sessione prima delle qualifiche il più veloce è ancora una volta Danilo Petrucci con la Ducati ...

MotoGp – Dai ‘segreti’ su Pedrosa alla nuova avventura con Lorenzo - Marquez sincero : “penso solo alla gara! Dani sembra timido - ma…” : Le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa del Gp di Valencia: lo spagnolo della Honda pronto e motivato per l’ultima gara dell’anno E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre in casa ...