L' uso eccessivo dei social media è paragonabile alla tossicodipendenza

Social network - un uso eccessivo ha gli stessi effetti della droga : I Social network sono sempre più popolari e vengono utilizzati ogni giorno da milioni e milioni di persone nel mondo, tuttavia, trascorrere troppo tempo ad usarli può essere dannoso per la salute e soprattutto per il nostro cervello. Utilizzare per ore e ore i Social, infatti, compromette il processo ...

Dobbiamo disintossicarci dall’uso eccessivo di smartphone. Dove? Nei paradisi tropicali : Alzi la mano chi non controlla le notifiche sullo smartphone almeno una volta all’ora, anche in vacanza. Nei casi più gravi si parla addirittura di una patologia riconosciuta, che va sotto il nome di nomofobia, ossia della paura incontrollata di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia mobile. C’è fior di centri specializzati nella cura di questo disturbo, ma se preferite, per guarire potete andare a Bali nelle prossime vacanze. I ...

uso eccessivo dei social : attenti aumenta rischio depressione e solitudine : Uno studio pubblicato sul Journal of social and clinical of Psychology rivela che un eccessivo uso dei social aumenta rischio depressione e solitudine