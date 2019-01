Inter | le anticipazioni sulla terza maglia 2019 20 | dominano nero e giallo

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia non è Interessata a Lorenzo? Scoppia il caso : Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: lei non è interessata al tronista? Prepariamoci a un altro accesissimo confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia! Con le anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo ogni volta che i tira-e-molla sono tutt’altro che finiti. Rassegnatevi. Fino al giorno della scelta sarà sempre così. Soprattutto adesso che Deianira Marzano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia non è interessata a ...

Beautiful Anticipazioni 7 gennaio 2019 : Brooke Interroga Bill sul suo tentato assassinio : La Logan non è convinta che Ridge possa aver sparato a Bill e cerca di scoprire la verità dal diretto interessato.

Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa/ Anticipazioni - video : 'un musicista e un Interprete incredibile' : Gianni Morandi omaggia Lucio Dalla in 'Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa', in onda oggi su canale 5. 'E' andato via troppo presto', ricorda.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-28 dicembre 2018 : Fernando Interrompe le Nozze di Severo ed Irene! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018: Elsa corre un grave rischio! Fernando pronto a boicottare le Nozze di Severo Anticipazioni Il Segreto: Julieta ritorna alla Casona. La convivenza con Fernando e Prudencio è molto difficile. Il Mesia decide di distruggere la serenità di Severo e di Irene. Intanto, le minacce che riceve Adela si fanno sempre più insistenti… Carmelo scopre tutto ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : l’italiano ALESSANDRO BRUNI Interpreta il dottor ALVARO FERNANDEZ : Nuovi ingresso “italiano” nelle puntate spagnole de Il Segreto: da qualche puntata, i telespettatori iberici stanno familiarizzando con il volto del dottor ALVARO FERNANDEZ, interpretato da ALESSANDRO BRUNI. Il nuovo personaggio, stando a quanto emerge dalle anticipazioni, andrà ad inserirsi nel complicatissimo triangolo tra Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e la cattivissima Antolina (Maria Lima). Il ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea piange per Teresa - padre di lei Interviene : Andrea Dal Corso eliminato da Uomini e Donne? Sembra per sempre Il Vicolo delle News ha aggiunto interessanti dettagli sulle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Andrea Dal Corso e il suo percorso in trasmissione. Teresa Langella non sembra essere intenzionata a richiamarlo e questa scelta l’ha confermata più volte durante la registrazione. Siamo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea piange per Teresa, padre ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma Galgani conferma il suo Interesse per Rocco Fredella : La puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 10 dicembre su Canale 5 ha confermato il passo indietro di Gemma Galgani nei confronti di Paolo Marzotto. La dama ha dichiarato di non provare alcuna attrazione fisica per il cavaliere e di non voler proseguire gli incontri con lui. La discussione in studio è divampata in merito all'importanza dei baci e successivamente è arrivato il momento di una nuova confessione da parte ...

Quarta Repubblica - 10 dicembre : Intervista a Luigi Di Maio ANTICIPAZIONI : [CS] Lunedì 10 dicembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarta Repubblica , il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro . Nel corso della puntata un'intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio . Ma non solo, si cercherà anche di fare un punto su quota 100 , la riforma ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gianni Sperti Interviene contro Barbara : Gianni Sperti non crede a Barbara De Santi a Uomini e Donne Continua il valzer di bugie e verità a Uomini e Donne. Dopo l’appuntamento di ieri con la segnalazione su Gemma Galgani, lo sfogo di Angela e i chiarimenti nel Trono Over, oggi la seconda puntata della settimana di UeD punterà su nuovi protagonisti. Archiviate le vicende sentimentali della dama di Torino, che continuano a tenere il pubblico di Canale5 incollato al televisore ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi Interviene contro Tina : Tina Cipollari alza la gonna a Gemma, Maria De Filippi la blocca a UeD Maria De Filippi sarà costretta nuovamente ad intervenire a Uomini e Donne. La conduttrice di Canale5 oggi pomeriggio, a partire dalla 14.45, dovrà bloccare le intemperanze di Tina Cipollari nel Trono Over. La bionda opinionista si scaglierà nuovamente contro Gemma Galgani, contestando il suo outfit della giornata. La dama di Torino si presenterà in puntata con un abito ...

Le Iene : anticipazioni 25 novembre - Intervista al premier Conte : Le Iene anticipazioni 25 novembre – Ritorna il programma di Italia 1 nella prima serata di domenica, grazie alla guida di Nadia Toffa, Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia. Al centro della puntata l’intervista al premier Conte ad opera di Golia per parlare di accoglienza e migranti. Le anticipazioni de Le Iene annunciano anche un nuovo intervento di Maurizio Lastrico con il suo monologo Pregiudizio Universale. Le Iene ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 novembre 2018 : Valerio vuole far Interdire Vera : Valerio vuole procedere a interdire Vera mentre Patrizio e Arianna sono vicini allo scontro per questioni legate al contratto di lavoro del ragazzo.

Un posto al sole anticipazioni : ANDREA LEUZ Interpreta Ivan Cappuccio : Tante novità nelle storie giovanili di Un posto al sole. Proprio in questi giorni stiamo assistendo alla storyline che ci prepara al viaggio per lavoro di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma intanto riprende anche la vicenda legata all’esasperata gelosia di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria). Prima di una temporanea pausa di questa trama, avevamo lasciato Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) intenta a chiedere in modo perentorio a Vittorio ...