' Il Piccolo Principe' | spettacolo per bambini al Teatro Fonderia Leopolda

Bari : domenica al planetario - ultima replica dell'anno per 'Il Piccolo Principe tra le stelle' Stasera : Il Pilota-Narratore alterna il suo racconto tra letteratura e scienza, trascinandosi gli spettatori nel cosmo immenso per una importante esperienza didattica. Posto unico ' 7,00. Prenotazioni: 393.

A Milano “Grandi fotografi per il Piccolo Principe” una mostra per celebrare i diritti dei bambini : A Milano il 23 Novembre aprirà per tre giorni la mostra "Grandi fotografi per il Piccolo Principe" per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Nell'esposizione, organizzata dall'associazione Piccolo Principe Onlus, è possibile vedere le geniali immagini di alcuni fotografi di questi tempi: da Oliviero Toscani a Maria Vittoria Backhaus.Continua a leggere