Scontri festa Lazio | il retroscena shock | “ecco il momento dell’assalto”

Lazio - Scontri tra tifosi e polizia alla festa per i 119 anni : Cori, bandiere, fumogeni e spettacoli pirotecnici: come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a piazza della Libertà a Roma, per festeggiare il 119° anniversario del club biancoceleste, fondato il 9 gennaio ...

Gilet gialli - Scontri con la polizia a Parigi : agente preso a calci dai manifestanti. Il video : Tensione tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti del movimento dei Gilet gialli, a Parigi. Alcuni di questi hanno provato a superare la Senna, lungo la passerella Léopold-Sédar-Senghor, per tentare di raggiungere l’Assemblea nazionale. Il passaggio era vietato dalla prefettura, così la polizia è intervenuta e, dopo uno scontro coi manifestanti, ha esploso i lacrimogeni per disperderli. Nel video, anche l’immagine ...

Protesta dei gilet gialli all'Aja : Scontri tra manifestanti e polizia : scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei ' gilet giallì al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone. Gli agenti a cavallo hanno ...

Gilet gialli - decima vittima/ Parigi - Scontri sugli Champs-Elysees : manifestanti si confondono tra i turisti : Gilet gialli, decima vittima: nuovo incidente mortale. Ultime notizie, scontri a Parigi tra polizia e manifestanti. Bloccata la frontiera Francia-Italia.

Catalogna - Scontri tra indipendentisti e Mossos/ Ultime notizie Barcellona - 11 arresti : manifestazione alle 18 : Catalogna, scontri tra indipendentisti e Mossos: 11 arresti. A Barcellona esplode la protesta dopo Consiglio dei Ministri del Governo spagnolo.

Bruxelles Scontri tra polizia e manifestanti contro il Global compact : Bruxelles scontri tra polizia e manifestanti contro il Global compact In città due cortei: il primo “contro Marrakesh”, l’altro antirazzista. scontri tra pro migranti ed estrema destra. La polizia carica i manifestanti Circa 5mila persone si sono date appuntamento per protestare contro il Global compact, approvato a Marrakech lo scorso 10 dicembre. In parallelo, un altro migliaio di manifestanti è in marcia contro il razzismo. ...

Bruxelles - Scontri tra manifestanti favorevoli e contrari ai migranti. Bombe carta al Parlamento UE : Migliaia di manifestanti, partecipanti a due cortei, si sono fronteggiati a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee. Decine gli arresti, esplose Bombe carta di fronte al Parlamento UE.Continua a leggere

Gilet gialli - Scontri a Parigi e manifestanti al confine con l'Italia/ Video - Ventimiglia : camion bloccati - IlSussidiario.net : Gilet gialli, scontri a Parigi: manifestanti vogliono 'presa' dell'Eliseo. Video, i poliziotti lanciano lacrimogeni e sparano proiettili di gomma.