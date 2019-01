Apple taglia la produzione di iPhone del 10 per cento

Apple taglia la produzione di iPhone. Preoccupa l'economia cinese : Svolta nella politica di Apple sugli iPhone . Il gigante tecnologico si prepara a tagliare la produzione degli iPhone di circa il 10% nei prossimi tre mesi. A riportarlo, è il Nikkei Asian Review . ...

Apple taglia stime ricavi - pesa la Cina. Ma il timore è che l'iPhone abbia perso il tocco magico : Apple rallenta. In una lunga lettera agli azionisti Tim Cook ha annunciato la revisione al ribasso delle stime sui ricavi trimestrali. La causa viene ricondotta non solo a un minor numero di aggiornamenti iPhone, ma soprattutto al calo delle vendite in Cina. Un annuncio che è pesato sull'andamento del titolo Apple nel corso delle contrattazioni after hours. Nei primi tre mesi dell'anno fiscale si attendono ricavi per 84 miliardi di ...

A ridosso del suono della campanella della chiusura delle contrattazioni a Wall Street, ieri sera, e' stata diffusa una lettera dell'ad di Apple Tim Cook che ha colto di sorpresa gli investitori. La seconda società per capitalizzazione al mondo ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il primo trimestre fiscale che termina il 29 dicembre.