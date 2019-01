Francesco Renga | in arrivo un nuovo album di inediti e 2 live speciali

Francesco Renga - due live evento a Verona e Taormina : Francesco Renga ha annunciato il ritorno live in primavera con Verona e Taormina live 2019, due concerti unici all'Arena di Verona (27 maggio) e al Teatro Antico di Taormina (13 giugno - in attesa di autorizzazione dalla Regione Siciliana), anteprime del tour che il prossimo inverno toccherà tutta Italia.[irp] "Come ormai avrete capito il 2019 sarà pieno di sorprese, a partire dal mio nuovo disco di inediti in primavera... per questo voglio ...

Francesco Renga Live nel 2019 a Verona e a Taormina : info biglietti : Annunciate a sorpresa le prime due date del Francesco Renga Live 2019, a Taormina e a Verona. Attraverso un post su instagram, l’artista ha spiegato che il nuovo anno sarà sicuramente pieno di sorprese, a partire dal suo nuovo disco di inediti in primavera, passando per il Festival di Sanremo a cui parteciperà con il brano Aspetto Che Torni, fino ad arrivare alle prime due date annunciate per l’estate. “voglio iniziare il nuovo anno ...

Festival di Sanremo 2019 : fra i 22 big in gara anche Francesco Renga e Loredana Bertè : Dal 7 al 9 febbraio 2019 andrà in onda la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo condotta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, già apprezzato molto come timoniere del Festival 2018. Ancora non sono stati svelati i nomi di chi affiancherà Baglioni. All'inizio circolava insistentemente quello di Vanessa Incontrada ma sembra che la notizia fosse infondata. Nelle ultime ore invece si parla di Virginia Raffaele, di Claudio ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : curiosità - gossip sul cantante in gara al Festival : Francesco Renga è tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presenta Aspetto che torni. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di 'Sanremo Giovani', in prima serata su Rai1.Nato a Udine il 12 luglio del 1968, PierFrancesco Renga da giovanissimo fonda con i suoi amici il gruppo Modus Vivendi. La formazione partecipa a un concorso nel ...

Francesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni : in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici : Francesco Renga parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Aspetto che torniprosegui la letturaFrancesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni: in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici pubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 23:38.

Ufficiali i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019 : l’elenco dei Big da Patty Pravo e Briga a Francesco Renga e Achille Lauro : Sono Ufficiali i nomi dei 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019: 12 quelli annunciati ieri sera, 12 quelli annunciati oggi. Dei 24 Big in gara, 22 sono artisti italiani già affermati mentre 2 sono i vincitori di Sanremo Giovani, rispettivamente il trionfato della prima serata e quello della seconda serata. Se della prima parte dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 fanno parte artisti come Paola Turci, Nek, Il Volo, Anna Tatangelo e ...

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...

Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze in Piazzale Michelangelo : Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze sono già pronti a portare la loro musica per animare i festeggiamenti del capoluogo toscano pensati per l'ultimo dell'anno. Ancora da rendere ufficiale la presenza dei due artisti sul palco, che sarà annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato all'ultimo dell'anno. In questi mesi, Francesco Renga è tornato in studio per lavorare al suo prossimo ...

Francesco Renga testimonial delle Stelle di Natale di Ail a Brescia per la campagna 2018 (video) : Ancora una volta, Francesco Renga testimonial delle Stelle di Natale di Ail per la campagna di Brescia organizzata per il 2018. L'artista ha anche partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto a palazzo Broletto a Brescia. Sono 185 le piazze Bresciane e 4800 in totale quelle italiane che ospiteranno l'iniziativa, con una due giorni di solidarietà sponsorizzata anche da Renga che è strenuo sostenitore dell'associazione ...

Incidente per il figlio di Ambra e Francesco Renga : Su Instagram il messaggio affettuoso del cantante, impegnato in queste settimane nella messa a punto del nuovo disco

Francesco Renga - incidente per il figlio Leonardo e mostra la radiografia : “Ecco la radiografia del polso rotto di Leo!”. Francesco Renga condivide sui social la radiografia che testimonia l’incidente del figlio avuto da Ambra Angiolini. Per fortuna nulla di grave come conferma il cantante, che ironizza così: “Come state?!? Che fate? Allora… tra una canzone scritta e l’altra, qualche cantato in studio, riunioni in Sony ecc ecc… non ci facciamo mancare nulla! Ecco la radiografia ...

Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano : tutti i dettagli : Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano. Ad annunciarlo è il frontman dei Modà, che sarà presente in occasione della manifestazione Bookcity che si terrà dal 16 al 18 novembre. Il romanzo di debutto dell'artista dei Modà è ancora in classifica alla terza settimana dalla pubblicazione e si appresta ora a essere presentato al Teatro Franco Parenti di Milano in un incontro a ingresso libero ma fino a ...

Antonio Mezzancella è Francesco Renga/ Storia di un vincitore annunciato (Tale e Quale Show 2018) : Il percorso di Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show 2018 continua con l'imitazione di Francesco Renga. Conquisterà un altro primo posto con la nuova esibizione?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 01:00:00 GMT)

ANTONIO MEZZANCELLA È Francesco RENGA/ Ottima esibizione : è lui il vincitore? (Tale e Quale Show 2018) : Il percorso di ANTONIO MEZZANCELLA a Tale e Quale Show 2018 continua con l'imitazione di FRANCESCO RENGA. Conquisterà un altro primo posto con la nuova esibizione?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:20:00 GMT)