Inter | se parte Miranda c' è già il sostituto | Mangala dal Manchester City

Enea : All'Industry Day oltre 170 partecipanti italiani ed Internazionali : All'Industry Day organizzato dall'Enea, oltre 170 partecipanti di cui un centinaio fra grandi industrie e PMI provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera . L'incontro ...

Ostuni : Ghironda wInter - 'scommessa vinta' Assessore : grande partecipazione e sold out nelle strutture : ... che hanno fatto registrare il sold out anche grazie a spettacoli di grande richiamo capaci di intercettare numerose presenze turistiche. Il successo conferma la bontà delle scelte, ancora una volta ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso partenopeo indagato per omicidio volontario : i dettagli : Scontri Inter-Napoli, c’è un indagato che con la sua Volvo B40 avrebbe investito Daniele Belardinelli durante il caos in quel di San Siro Scontri Inter-Napoli, un tifoso partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario di Daniele Belardinelli. E’ quanto rivelato stamane dal Corriere della Sera. Il supporter napoletano avrebbe investito Belardinelli a bordo della sua Volvo B40 station wagon, che ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : riparte il massimo circuito Internazionale. Italia a caccia del podio : Quinta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale riparte dall’Europa, precisamente dalla Germania, in quel di Koenigssee, dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna nel Vecchio Continente dopo un lungo sconfinamento in Nordamerica: tre le tappe tra Canada e Stati Uniti nel mese di dicembre. In campo maschile l’equilibrio regna sovrano dopo la disastrosa ...

Barella è mister 50 milioni. Inter-Napoli : parte lo sprint : Il 2018 era partito con un rinnovo di contratto; al giro di boa dell'anno era arrivato il matrimonio; a ottobre, la prima maglia azzurra: dodici mesi di legami ribaditi, di passi importanti, di ...

Inter-Napoli - l'ipotesi dei pm : «L'ultrà forse investito da due auto di partenopei» : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese 39enne morto il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte...

Inter - in partenza Miranda e Gabigol : la data del vertice con Marotta - chi li vuole a tutti i costi : Il mercato dell'Inter a gennaio non si scalderà, non essendoci particolari urgenze, ma di certo non mancheranno contatti utili in vista della prossima estate, considerando che tra le uscite quasi certe ci sono sempre Miranda e Gabigol. Leggi anche: Serie A, copiare la Juve è l'unica soluzione: Marot

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo l’agguato ai partenopei : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...

Romania guida del Consiglio Ue : Juncker "inadatti"/ Presidente Commissione "Bucarest metta Interessi da parte" : Romania guida del Consiglio Ue dal 1 gennaio: tutti i dubbi di Juncker , Presidente Commissione Ue, sulla presidenza di Bucarest, 'metta interessi da parte'

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Inter - Nainggolan non parte : Le possibilità che un club garantisca all'Inter la cifra di 45 milioni complessiva che servirebbe all'addio sono nulle secondo la Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martinez beffa il Napoli e l'Inter riparte : Un guizzo di Lautaro Martinez in pieno recupero consente all'Inter di battere il Napoli per 1-0 nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Con questo risultato i nerazzurri consolidano il terzo ...

Live Inter-Napoli 0-0 Si riparte - nessun cambio : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...