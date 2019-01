I saldi sono iniziati | il vademecum e le stime

cittadellaspezia

(Di sabato 5 gennaio 2019) La Spezia -partiti anche in Liguria iinvernali che proseguiranno fino al 18 febbraio. Per informare i cittadini Adiconsum ha presentato un decalogo con tutto quello che c'è da sapere per ...