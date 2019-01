Pallanuoto femminile | Coppa Italia 2019 | nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv dei quarti di finale : Il primo trofeo della Pallanuoto femminile dell’anno solare 2019 si assegnerà ad Ostia domenica: stiamo infatti parlando della Coppa Italia, che ad Ostia da oggi a domenica vedrà svolgersi la Final Six prima di lasciare spazio al collegiale del Setterosa. Oggi, venerdì 4 gennaio, sono in programma i quarti di Finale. Ad aprire le danze saranno, alle ore 17.30 Rapallo e Florentia, con le liguri favorite per accedere alla sfida di ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Rosa allargata per il Setterosa - 24 convocate : Il SetteRosa si prepara ad affrontare l’Olanda nella sfida valida per la quarta giornata di Europa Cup, nella gara che si disputerà a Trieste martedì 15 gennaio, e lo fa con un lungo collegiale che si terrà ad Ostia ed inizierà al termine della Final Six di Coppa Italia, in programma da domani a domenica, e si protrarrà fino a sabato 12, quando verranno diramate le convocazioni ed il gruppo si sposterà in Friuli. Si allarga a 24 la Rosa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : pari tra Roma e Padova - Catania allunga in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, sono soltanto quattro le gare disputate oggi per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. L’incontro di cartello tra Roma e Padova si conclude senza vincitori né vinti: 5-5 il risultato finale Come previsto senza storia le restanti sfide: Catania batte Florentia 11-5 e scappa in vetta guadagnando due punti sulle patavine, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : insidia Roma per Padova - Catania può tornare sola in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, saranno soltanto quattro le gare in programma domani per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Incontro di cartello tra Roma e Padova, con le capitoline che proveranno a scavalcare le patavine. Meno equilibrati, almeno sulla carta, gli altri incontri in programma: Catania-Florentia potrebbe far volare in testa da sole le ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa chiude il 2018 in testa all’Europa Cup dopo tre partite molto sofferte : Il Setterosa ha portato a termine la missione: nonostante una partita terribilmente complicata le azzurre hanno vinto contro la Francia un match che alla vigilia sembrava dover essere molto più semplice e sono rimaste a punteggio pieno dopo gli altrettanto sofferti ed importantissimi successi in Olanda ed in casa con l’Ungheria. Il risultato è che le semifinali di Europa Cup sembrano più vicine (in attesa di capire chi la spunterà tra ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-6. Il Setterosa soffre ma batte le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Francia. Programma - orario e tv : Sono state scelte dal CT Fabio Conti le 13 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, nell’incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : nell’anticipo dell’ottava giornata Bogliasco batte Verona 7-5 : Anticipo per il campionato di Pallanuoto femminile di A1 per quanto riguarda l’ottava giornata che si disputerà nel prossimo week-end: il Bogliasco supera per 7-5 il CSS Verona. Partita molto equilibrata e decisasi nel terzo quarto con lo strappo decisivo delle liguri padrone di casa, guidate dalle doppiette di Cuzzupè e Millo. Bogliasco BENE-CSS Verona 7-5 Bogliasco BENE: Malara, Cocchiere, Zerbone, Cuzzupe’ 2, Santinelli, Millo 2, ...