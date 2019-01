Calcio | Supercoppa Italiana 2018 | la risposta della Lega Serie A | “Le donne potranno

Supercoppa in Arabia - Salvini 'tribune soli maschi? Una schifezza'/ Miccichè risponde : Calcio non fa politica : Supercoppa Juventus Milan in Arabia, Salvini insorge contro i settori riservati ai soli uomini 'è una schifezza'. Miccichè risponde alle accuse.

Supercoppa Juve-Milan - Miccichè : 'Scelta del Calcio in linea con quelle dell'Italia' : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Supercoppa a Gedda - la Lega Calcio : "Donne allo stadio senza accompagnatori" : Dopo la notizia che ha causato grande indignazione, secondo cui le donne potranno assistere alla Supercoppa Italiana Juventus-Milan in settori separati dagli uomini, è sceso in campo il presidente della Lega Calcio Micciché: "Il sistema Calcio non può fare scelte che non rispettino il sistema Paese. Le donne potranno entrare da sole senza nessun accompagnatore uomo: questo sarà il primo evento internazionale a cui potranno assistere dal vivo".

Supercoppa in Arabia - di fronte a 21 milioni la Lega Calcio chiude un occhio sui diritti : Il silenzio sulle violazioni dei diritti umani non si compra ad alcun prezzo, dicono coloro che s’impegnano ogni giorno a difenderli. Per l’impresa del Calcio, un prezzo invece c’è: sette milioni di euro, la somma che l’Arabia Saudita verserà nelle casse della Lega Calcio per poter ospitare tra pochi giorni, il 16 gennaio, nella città di Gedda la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Lo stesso accadrà altre due volte ...

Supercoppa italiana - la Lega Calcio risponde alle polemiche : “ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

Supercoppa a Jeddah - Miccichè : scelta del Calcio in linea con quelle dell’Italia : “Cari tifosi ed appassionati del calcio italiano, credo sia doveroso fare il punto sulla decisione della Lega Serie A, e

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : le donne non potranno assistere all’incontro da sole. Scoppia il caso sessista : Il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si avvicina. Il 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) andrà in scena il confronto tra rossoneri e bianconeri e, stando a quando riportato dalla Lega Serie A, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba, avendo ottenuto un dato di prevendita di 25mila tickets in poche ore. Un successo notevole, prevedendo il tutto esaurito. Non è però oro tutto quel ...

Sosta invernale Serie A Calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita : Ora è ufficiale. Il primo trofeo di questa stagione calcistica in Italia, ovvero la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella Finale dell’Olimpico a Roma, si affronteranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora Italiana, alle 20.30 ora locale). Una grande classica ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone-Lollo Caffè Napoli 4-1 - Leandro Cuzzolino decisivo al Palacus Santa Filomena : Al Palacus Santa Filomena di Chieti trionfo dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross nella Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi hanno rispettato il pronostico e si sono imposti con il punteggio di 4-1 contro la Lollo Caffè Napoli per effetto della doppietta di un grandissimo Leandro Cuzzolino, di Marco Ercolessi e di Gabriel Lima. La marcatura partenopea del croato Franko Jelovcic non ha cambiato la ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli - campioni d’Italia favoriti per il successo finale : Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone Unigross e il Lollo Caffè Napoli. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario. Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone-Napoli. Programma - orario e tv : L’attesa Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli è prossima ad andare in scena venerdì 30 novembre. Originariamente la data era quella del 1° ma il doppio impegno amichevole della Nazionale Italiana di futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del Programma iniziale. Infatti il match si disputerà questo venerdì alle ore 20.30 preso il Pala Santa ...

L’UNVS di Volterra vince anche la Supercoppa di Calcio : Sensazionale doppietta dell’UNVS di Volterra presieduta da Fosco Maielli. Dopo il sorprendente, ma meritato titolo conquistato nel Campionato Nazionale UNVS di calcio, la sezione toscana, ha emulato Massa nel 2017, aggiudicandosi anche la prestigiosa 2a edizione della Supercoppa, battendo i Vigili del Fuoco della Lombardia per 1-0. La rete dei vincitori è stata segnata da Marco Lazzari con una magistrale punizione a metà del primo ...

Lunedì a Volterra la Supercoppa di Calcio tra UNVS e VVFF : Freme l’attesa per lunedi 12 novembre, quando allo stadio di Volterra l’undici della sezione locale dei Veterani dello Sport presieduta da Fosco Maielli, affronterà la formazione dei Vigili del Fuoco della Lombardia. In palio la Supercoppa. Volterra ha infatti vinto sorprendentemente, ma con pieno merito, il titolo tricolore di calcio UNVS over 40, mentre i lombardi si sono aggiudicati il campionato nazionale del ...