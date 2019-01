Ciclismo – Il team Sky ha deciso : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia 2019: il team Sky annuncia gli obiettivi dei ciclisti britannici per la nuova stagione E’ finalmente iniziato il 2019 e con esso sono al via le nuove stagioni sportive. Se il tennis ha già aperto le danze con i suoi primi appassionanti tornei, bisogna aspettare ancora un po’ per vedere finalmente in sella i campioni di Ciclismo. Intanto, però, c’è chi ha delineato i suoi ...

Il ciclista inglese Chris Froome non difenderà la maglia rosa al prossimo Giro d’Italia : Il Team Sky ha comunicato che i ciclisti britannici Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno alla prossima edizione del Giro d’Italia, la cui partenza è prevista l’11 maggio da Bologna. Froome non potrà quindi difendere la maglia rosa vinta

Giro d’Italia 2019 : Chris Froome e Geraint Thomas assenti - il Team Sky si affida a Egan Bernal : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France. Chris Froome ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez punta tutto sulla Corsa Rosa : “Il percorso è favorevole - voglio migliorare il terzo posto di quest’anno” : Il Giro d’Italia 2019 si preannuncia una delle edizioni più spettacolari degli ultimi anni visto che i pretendenti alla conquista della Maglia Rosa saranno davvero moltissimi. Tra essi ci sarà anche il colombiano Miguel Angel Lopez, che quest’anno ha chiuso sul terzo gradino del podio la Corsa Rosa e il prossimo anno tornerà in Italia con l’obiettivo di migliorarsi. Il capitano dell’Astana ha rilasciato un’intervista a Marca spiegando le ragioni ...

Calendario Giro d’Italia 2019 : date e programma delle 21 tappe. Il percorso e le stellette di difficoltà : Si è ormai definito il gruppo partenti del prossimo Giro d’Italia 2019. A nobilitare la 102a edizione della Corsa Rosa ci saranno stelle di assoluto valore, come Vincenzo Nibali, Tom Domoulin, Simon Yates e Alejandro Valverde. La partenza è in programma sabato 11 maggio da Bologna, mentre l’arrivo sarà domenica 2 giugno all’interno della suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Le 21 tappe previste compongono un percorso ...

Ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini : “Correre con la Trek è molto stimolante. Vorrei essere competitiva al Giro d’Italia 2019” : Una notizia che in estate aveva scosso tutti nel mondo del Ciclismo femminile: la nascita della Trek Factory Racing, che ha deciso di seguire quella già esistente al maschile. Una compagine che parla decisamente italiano per la presenza di Giorgia Bronzini nel ruolo di direttore sportivo e di Elisa Longo Borghini in qualità di atleta di punta. Un team che punta a raggiungere grandi risultati che vedrà la nostra ciclista desiderosa di riscattare ...