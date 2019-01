Il segreto | Raimundo e Julieta fanno squadra | anticipazioni trama puntata 1 gennaio

Trame Il segreto : Fernando uccide Fulgencio - Donna Francisca e Raimundo liberi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio 2019, svelano che Mauricio, Fernando, Julieta e Saul faranno irruzione nel manicomio, dove Raimundo e Donna Francisca sono sottoposti a terribili sevizie da parte di Fulgencio Montenegro. Il Segreto, anticipazioni: Fernando elimina Fulgencio Donna Francisca (Maria Bouzas) e Fernando ...

Trame Il segreto : Julieta e Saul scoprono che Francisca e Raimundo sono in manicomio : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha quasi raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti italiani, si soffermano su Julieta e Saul, interpretatati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia ritrovata, infatti, aiuterà Mauricio a scoprire il nascondiglio di Donna Francisca e Raimundo, spariti misteriosamente da Puente Viejo. Il Segreto: il ritorno di ...

Il segreto - spoiler : Raimundo vuole trovare donna Francisca - Antolina innamorata di Isaac : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che anche nella settimana che va da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 ci riserverà molti colpi di scena, come la misteriosa lettera che verrà recapitata alla Villa e che sembra scritta proprio da donna Francisca. A Puente Viejo nel frattempo abbiamo assistito al matrimonio di Irene e Severo che sono diventati marito e moglie senza intoppi e il trasferimento alla Villa ...

Trame Il segreto : Fernando aiuterà Raimundo a fuggire dal manicomio : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore iberico Carlos Serrano. L'ex marito di Maria, infatti, dimostrerà di essere contrario ai modi cruenti usati da Fulgencio nei confronti di Raimundo e Francisca, tanto da aiutare questi ultimi a ...

Il segreto anticipazioni : FULGENCIO vuole torturare FRANCISCA e RAIMUNDO : Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia, i telespettatori avranno l’occasione di scoprire un dettaglio ancora inedito legato al ritorno a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano). Eh sì: col trascorrere delle settimane emergerà che il ragazzo ha agito fin dal primo istante per ordine di FULGENCIO Montenegro (Julì Canto), psichiatra e cugino “assettato di vendetta” di FRANCISCA (Maria Bouzas). ...

Anticipazione Il segreto : Raimundo scopre dov’è Francisca e scompare : Anticipazioni Il Segreto: dopo Donna Francisca, anche Raimundo scompare in modo misterioso Nelle prossime puntate de Il Segreto, anche Raimundo scompare in modo abbastanza misterioso. Nessuno sa che fine ha fatto l’Ulloa, il quale si mette sulle tracce della sua amata Francisca. Non si hanno più notizie di quest’ultima da diverso tempo. Il padre di […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Raimundo scopre dov’è Francisca e ...

Trame Il segreto : Fulgencio ed il Mesia hanno rinchiuso Raimundo e Francisca in sanatorio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha stregato milioni di italiani su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda ad inizio 2019, annunciano il ritorno di Fulgencio Montenegro. Quest'ultimo, infatti, stringerà un'alleanza con Fernando Mesia per vendicarsi di Donna Francisca e suo marito Raimundo. Il Segreto: Raimundo trova Donna Francisca La sparizione di Donna Francisca ...

Il segreto anticipazioni : FRANCISCA e RAIMUNDO “sequestrati” da… : La misteriosa scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) sta attualmente caratterizzando gli episodi italiani della telenovela Il Segreto: soltanto pochi giorni fa, il terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano) è infatti riapparso a Puente Viejo e, attraverso una delega legale firmata dalla dark lady, ha comunicato agli abitanti della villa di essere a tutti gli effetti il “sostituto” temporaneo della Montenegro. Dando uno ...

Il segreto - spoiler : Raimundo sulle tracce di Francisca - ma scompare nel nulla : Nuovi e avvincenti episodi della soap iberica Il Segreto attendono tutti i fan nei primi mesi del 2019 quando, secondo le anticipazioni, vedremo che Raimundo farà di tutto per scoprire dove sia finita Francisca Montenegro. Ulloa, una volta che Emilia e Alfonso sono in salvo in Francia, ha intenzione di dedicarsi alla ricerche della moglie, sparita nel nulla già da qualche tempo, lasciando inspiegabilmente le redini dei suoi affari a Fernando ...

Spoiler Il segreto : la scomparsa di Raimundo e Francisca - Fernando traditore : La bellissima telenovela spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra continua a coinvolgere il pubblico. Nei prossimi episodi italiani si scoprirà che Fernando Mesia pur avendo aiutato i genitori di Maria Castaneda a fuggire da Puente Viejo per non farli finire in prigione con l’accusa di aver messo fine all’esistenza del generale Perez De Ayala è lo stesso uomo spietato del passato. Nello specifico, con il passare degli episodi, si scoprirà ...

Trame Il segreto : Raimundo trova Donna Francisca in stato catatonico : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella diretta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Raimundo Ulloa riuscirà a rintracciare Donna Francisca in un manicomio dopo aver pedinato Fernando Mesia. Il Segreto, anticipazioni: Raimundo indaga sulla scomparsa della moglie La scomparsa di Donna Francisca sarà al centro delle Trame ...

Il segreto anticipazioni : FRANCISCA e RAIMUNDO - ecco dove sono rinchiusi! : A Il Segreto, entra sempre più nel vivo la storyline legata alla strana scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra), nell’arco delle prossime settimane di programmazione della telenovela, non sopporterà il “potere” di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e, proprio per questo, avvierà delle indagini per scoprire che fine abbia fatto la consorte. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio ...

Trame - Il segreto : Raimundo scompare nel nulla dopo aver pedinato Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di italiani su Canale 5. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il nonno di Matias, infatti, scomparirà nel nulla dopo aver indagato sulla sparizione di Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: è scontro tra Raimundo e ...

Il segreto anticipazioni : Raimundo Ulloa scompare misteriosamente da Puente Viejo : Le anticipazioni spagnole rivelano che dopo Francisca Montenegro anche Raimundo scomparirà misteriosamente dal paese. Il locandiere, stanco e preoccupato per la lunga assenza di sua moglie, deciderà di mettersi sulle sue tracce setacciando fiumi e case abbandonate a Puente Viejo. Il colpo di scena, stando agli spoiler, arriverà nel momento in cui, dopo essere uscito per pedinare Fernando, il locandiere non farà più ritorno in villa. Raimundo ...