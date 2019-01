Capodanno nel Mondo | la gaffe di Sydney e i fuochi ' dello scandalo' a Londra

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : VIDEO / Per saperne di più ---> L'economia Usa ha il vento in poppa, perché Wall Street crolla? Price/earnings delle imprese È anche - anzi forse soprattutto - prevista una frenata dalla marcia degli ...

Wall Street - Capodanno tra le perdite peggiori dal 2008. Ma brinda alle Ipo tech attese nel 2019 : Il Dow Jones ha archiviato i dodici mesi con una flessione del 5,6 per cento. Peggio ha fatto il più allargato e rappresentativo Standard& Poor's 500, arretrando del 6,2 per cento. E in ritirata ha battuto anche il tecnologico Nasdaq, patria di titoli abituati ad essere all'avanguardia, in ribasso del 3,9 per cento....

Maltempo - Capodanno : nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno : Nel Trapanese, a Castellammare del Golfo, il sindaco Nicolò Rizzo ha deciso di spostare di un giorno i festeggiamenti di Capodanno in piazza. L’amministrazione comunale ha reso noto che, a causa del Maltempo, è stato spostato a questa sera, a partire dalle ore 21:30, in corso Mattarella, lo spettacolo musicale previsto per la notte di San Silvestro. L'articolo Maltempo, Capodanno: nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno sembra ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Raid di Capodanno nel Napoletano : incendiata telecamera della chiesa : Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'...

A causa dei botti di Capodanno : gravemente ustionato - un ragazzo 23enne di Cesate nel milanese : Al mattino di ogni Capodanno, come sempre accade si fa la conta dei feriti causati dallo scoppio dei fuochi d'artificio… legali o meno che fossero, ciò malgrado un po' in tutta Italia vigevano ...

Capodanno - nella Bergamasca 12 minorenni intossicati dall'alcol : Bergamo, 1 gennaio 2019 - Dodici ragazzi sono finiti in ospedale per avere abusato di alcol a Capodanno nella Bergamasca. Troppi brindisi da sentirsi male e per cui ricorrere agli interventi di ...

Capodanno - strage mancata a San Giovannello. Appartamento in fiamme - salva per miracolo una famiglia di cinque persone : GIUSEPPE FORMATO strage mancata la notte di Capodanno a Campobasso in Piazza Caduti Tiro a Segno Nazionale. Un Appartamento del palazzo situato dietro la collina di San Giovannello è stato avvolto ...

Capodanno in musica - urla "viva la fig***" in diretta. Delirio sul palco - Federica Panicucci va nel panico : Momenti di panico a Capodanno in musica, su Canale 5. Sul palco, in diretta da Bari sale il rapper Junior Cally, che per salutare il pubblico grida "Abbasso la droga, viva la f*** sempre! Su ste c*** di mani!". Federica Panicucci riprende il microfono in evidente stato di agitazione, scusandosi per

Donna gravemente ferita. Ragazzo perde braccio : ustioni - ricoveri - interventi d'urgenza nella notte della follia di Capodanno : Feriti, ustionati, ricoverati e operati con urgenza. Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno anche quest'anno racconta anche qualche follia di troppo. D'altra parte sono stati 658 gli interventi ...

Nainggolan - feste in famiglia : Capodanno nella "sua" Cagliari : Nè Dubai né Maldive. Niente montagna o New York. Sorpresa: Radja Nainggolan trascorre il Capodanno a Cagliari, la città di sua moglie Claudia Lai, ex commessa in un centro commerciale della zona. Il ...

Botti di Capodanno - giovane grave nel Milanese - 37 i feriti nel Napoletano : Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a Cesate , nel Milanese, per l'esplosione di un petardo utilizzato per festeggiare il Capodanno. Il giovane, che era in strada, ha riportato un'ustione al volto, ...