Ciclismo | Egan Bernal | “Il Tour mi piace tantissimo | ma ci saranno Froome e Thomas Al

oasport

(Di lunedì 31 dicembre 2018) È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da decidere però il proprio programma gare.Come leggiamo su Spazio: “Ho parlato un po’ con la squadra, tuttavia non ho ancora nessuna certezza. Ilde France mimoltissimo, mi fa sognare molto, però ci andranno Chrise Geraint. Per questo il Giro d’Italia sarebbe una buona opzione per me. Andrò dove mi manderà la squadra. Per cinque settimane non sono andato in bicicletta, ora sono molto tranquillo e a poco a poco sto ...