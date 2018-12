Ciclismo | arrivano buone notizie | Samuele Manfredi ha aperto gli occhi

oasport

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Iniziano a filtrarepiuttosto positive dall'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure:, diciottenne ciclista che lo scorso 10 dicembre si era scontrato con un macchina mentre pedalava in salita a Toirano, e che riportò un grave trauma cranica e diverse ferite, venendo posto in coma farmacologico, non si è ancora ripreso del tutto ma finalmente hagliCome leggiamo sulla Gazzetta dello Sport la situazione è stabile, mamiglioramenti giorno per giorno, con mamma Giovanna che è sempre vicina a suo figlio, che nell'ultimo periodo inizia a reagire agli stimoli. L'augurio è che possa andare tutto per il meglio.