Trump prepara nuove misure per colpire Huawei e ZTE

Trump prepara ritiro Siria.No Pentagono : 16.20 Il Pentagono starebbe cercando di dissuadere il presidente americano Donald Trump intenzionato a ritirare completamente le truppe Usa dalla Siria, 2000 soldati dislocati a Nord-Est."Abbiamo sconfitto l'Isis,l'uni ragione per la quale stavamo lì", ha spiegato Trump. I vertici del Pentagono cercano di convincere la Casa Bianca che una mossa del genere sarebbe un tradimento degli alleati Curdi, le cui truppe da anni operano a fianco di ...

Michelle Obama tra libri e attacchi Così si prepara a sfidare Trump : A volte ritornano e non mollano. Michelle Obama, la moglie di Barack, dà segni di inquietudine elettorale ed ambiziosa e megalomane com’è c’è da immaginare che stia scaldando i motori. Segui su affaritaliani.it

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - Wp : Trump prepara il rimpasto - Sky TG24 - : "Le amministrazioni normalmente fanno cambiamenti dopo Midterm", ha detto il presidente. Ma non ha aggiunto nulla su nomi o tempi. Secondo il quotidiano, tra le figure più a rischio il ministro della ...

Usa - Trump prepara la stretta per le carovane di clandestini : Il presidente Usa, Donald Trump, annuncerà un piano per negare in modo automatico il diritto di asilo ai migranti che proveranno a entrare illegalmente nel Paese. È quanto riporta Associated Press, citando tre fonti coperte dall'anonimato. L'agenzia precisa che non è chiaro se le restrizioni che Trump proporrà si applicheranno soltanto ai migranti che giungeranno negli Usa con le carovane di centroamericani attualmente in viaggio in Messico o a ...

Stati Uniti - Trump prepara la stretta sui transgender : pronto ad abolirli per legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Donald Trump prepara una stretta sui diritti dei transgender : Non esistono : ... ha preferito non rilasciare alcun commento sul caso che, è a poco più di due settimane dalle elezioni di midterm, è destinato a diventare una questione politica.

Nyt : Trump prepara una stretta contro i trans. "Non esistono" : Il New York Times accusa Trump di aver architettato un piano contro la comunità lgbt , ribadendo, per legge, che il sesso viene determinato solo da 'elementi biologici chiari e oggettivi', non quindi ...

Trump prepara la stretta sui transgender. "Non esistono" : L'amministrazione Trump prepara una stretta su diritti e tutele acquisiti dalle persone transgender sotto la presidenza di Barack Obama. Lo riporta il New York Times, spiegando di avere visionato un memo del dipartimento della Sanità e dei servizi umani da cui emerge che il governo sta valutando l'ipotesi di restringere la definizione del sesso di una persona, stabilendo che si tratti di una condizione biologica e immutabile che si ...