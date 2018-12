Xiaomi lancia in crowdfunding la stufa Smartmi Electric Heater per l’equivalente di 38

GearBest lancia i festeggiamenti per il 2019 - con sconti su Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Pro - Mi Lite e altri : GearBest lancia una nuova promozione per festeggiare l'imminente arrivo del 2019, con sconti che coinvolgono anche gli ultimi arrivi. L'articolo GearBest lancia i festeggiamenti per il 2019, con sconti su Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Lite e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia Mi MIX 3 Palace Special Edition - un condizionatore e nuove ottimizzazioni : Xiaomi presenta un nuovo condizionatore d'aria, lancia la Special Edition di Xiaomi Mi MIX 3 e una Speciale fotocamera AR per King of Glory.

Xiaomi lancia le Mi Bluetooth Karaoke Headphones edizione Forbidden City : Mi Bluetooth Karaoke Headphones in edizione limitata Forbidden City: possibilità di modificare la propria voce in tempo reale e mettere in pausa la musica con uno schiocco di dita.

Xiaomi si appresta a lanciare in Cina nuovi power bank e una stampante portatile : Da Xiaomi sono in arrivo due nuovi interessanti accessori, una serie di power bank e una stampante portatile. Ecco cosa sappiamo al momento

POCO lancia la Game Development Academy - mentre Xiaomi Redmi 3S e 4 ricevono MIUI 10 stabile : mentre continua il rilascio della versione stabile di MIUI 10 Global, il team POCO lancia la Game Development Academy e cerca nuovi talenti.

Xiaomi si prepara a lanciare un modello Redmi con fotocamera da 48 megapixel : Il presidente di Xiaomi ha confermato che il produttore cinese si prepara a lanciare uno smartphone dotato di una fotocamera da 48 megapixel

Xiaomi lancia un nuovo programma #MiFirst per provare Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : Xiaomi Italia lancia un nuovo #MiFirst, che permetterà ad alcuni utenti di testare in anteprima Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi lancia il powerbank ZMI Aura 20000 mAh con ricarica rapida : Xiaomi lancia ZMI Aura, accumulatore rapido da 20000 mAh, con una potenza di 27 Watt: permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e in modo rapido.

Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart : Nelle scorse ore, in occasione della conferenza degli sviluppatori AIOT, Xiaomi ha confermato una collaborazione con IKEA per creare case, mobili e gadget smart

Xiaomi lancia Mi Compact Bluetooth Speaker 2 in Cina : Dopo un primo lancio sul mercato indiano, Xiaomi rilascia anche la versione cinese di Mi Compact Bluetooth Speaker 2, che va ad aggiungersi […]

Xiaomi sbarca in Irlanda e Regno Unito e lancia un concorso fotografico : Continua l'espansione di Xiaomi nel Vecchio Continente, che si appresta a fare il proprio esordio ufficiale nel Regno Unito e in Irlanda

Xiaomi lancia il proiettore laser Wemax One e un subwoofer su Youpin : Xiaomi lancia un nuovo videoproiettore laser e un subwoofer Wemax S1 sulla propria piattaforma Youpin, a un prezzo decisamente impegnativo.