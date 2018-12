Australia | dieta vegana imposta a bimba di 19 mesi | i genitori | ' Era troppo schizzinosa'

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dueni dovranno affrontare un processo e restare per anni in carcere perché avrebbero imposto una 'estrema' alla figlia di 19. La piccola mangiava essenzialmente avena, pane tostato, latte di riso e banane. Tale regime dietetico ha provocato un grave stato di malnutrizione: la bambina, a 19, pesava solamente 4,9 kg, quindi era sottopeso. Il padre e la madre, di 34 e 32 anni, hanno confessato di aver causato gravi danni alla figlioletta che, al mattino, mangiava solo mezza banana e una tazza di latte di riso con avena. Sempre secondo quanto delineato dai giudici del tribunale di Sydney (), la neonata mangiava toast con burro di arachidi o marmellata, assieme all'avena, sia a pranzo che a cena.Laera 'floscia' Agli inquirenti ini avrebbero detto di aver cercato di far mangiare alla figlia "anche il tofu, il riso ...