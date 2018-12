Napoli | tutti pazzi per Meret | Santo subito!

Cittadinanze onorarie a Napoli - Dema batte tutti quanti i record : La cittadinanza onoraria è un onore, appunto, per chi la riceve, e un modesto onere per chi la concede. A meno che non venga rifiutata. Nel 2011, per dire, Riccardo Muti rifiutò quella di Roma, e nel ...

Tutti pazzi per Napoli : anche Klm vola sul Vesuvio : 'Napoli è la terza città più grande d'Italia dopo Roma e Milano ed è la quarta economia più grande della nazione. La città possiede uno tra i porti più grandi e frequentati del Mediterraneo ed è ...

De Laurentiis sorprende tutti : “Napoli fuori dalla Champions? Non cambierebbe nulla…” : Napoli, Aurelio De Laurentiis conferma ancora una volta la sua grande fiducia in Carlo Ancelotti, definito il vero grande acquisto della sua era “In caso di uscita dalla Champions? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato, sono contento di aver trovato un collaboratore come li trovo nel cinema”. Lo dice il presidente del ...

FourFourTwo : il Napoli di Maradona tra le squadre cult di tutti i tempi : Un album suggestivo Il Napoli di Maradona insieme ai Cosmos di New York, al Wimbledon anni Ottanta, al Borussia Dortmund di Klopp e al Deportivo di Irureta. Tante squadre cult nell’album di FourFourTwo, che ha semplicemente scelto i «club preferiti dalla redazione». Per motivi di stile, vittorie, impatto sull’immaginario collettivo. È una bella galleria, molto suggestiva. Il Napoli è stato scelto con questa motivazione: «Maradona, ...

Napoli - tutti convocati per Liverpool : c’è anche Albiol : Younes non è in lista Uefa Battuto il Frosinone, la testa è a Liverpool dove martedì sera il Napoli si giocherà una fetta molto importante della stagione. Il Napoli è attualmente in testa al girone C con 9 punti, uno di vantaggio sul Psg e tre sul Liverpool. Martedì sera, il Napoli sarà automaticamente qualificato pareggiando o vincendo ad Anfield Road contro la squadra di Klopp. In caso di sconfitta, ci saranno una serie di calcoli da ...

Dalla visita a casa Juve al Barcellona e l'idea Napoli : tutti pazzi per de Ligt : Fisico, capacità difensive e visione di gioco: ha tutto Matthijs de Ligt per diventare uno dei migliori difensori al mondo . Non a caso, ad appena 19 anni, il centrale dell'Ajax ha attirato le attenzioni di tanti top club a livello europeo, Barcellona e Juventus su tutti,, che sono pronti a darsi battaglia la ...

Napoli - Ounas conquista tutti : elegante - sghembo e imprendibile : sghembo e imprendibile, gioca tra le linee del Frosinone, segna, si diverte, inventa, e svaria da una fascia all'altra dimostrando di essere in piena relazione con le direttive ancelottiane. Incide ...

Allerta meteo su Napoli - de Magistris chiude la villa comunale e tutti i parchi : Dopo l'avviso di Allerta emanato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini.

Napoli Frosinone - gol di Milik : la sua media è migliore rispetto a Insigne e Mertens. Ancelotti fa giocare tutti : La paura di sbagliare e allontanarsi dall'obiettivo c'era. Alla fine, però, il Napoli non ha sottovalutato l'incontro e ha sbrigato la pratica Frosinone con autorevolezza e una prestazione più che ...

Allerta Meteo Napoli : chiusi tutti i parchi cittadini : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta” valevole a partire dalle ore 10 di domani 9 dicembre e fino alle ore 8 di lunedì 10. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta prevede tra l’altro vento forte per cui il Servizio del Comune “verde della città” ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Napoli: chiusi tutti i ...

Napoli - Ghoulam : 'Un giorno speciale - ringrazio tutti. Un onore e un orgoglio vestire la fascia di capitano' : Un quasi anno dopo il terribile infortunio al ginocchio, Faouzi Ghoulam è tornato titolare, in campo per tutti i 90', nel Napoli. E lo ha fatto nel migliore dei modi, firmando due assist nel 4-0 dei ...

Napoli-Frosinone - le formazioni ufficiali : Ancelotti spiazza tutti lanciando Ghoulam dal primo minuto : Carlo Ancelotti sceglie di schierare Meret e Ghoulam dal primo minuto, con l’algerino che torna in campo ad un anno dall’ultima gara Tante sorprese nella formazione del Napoli che affronterà questo pomeriggio il Frosinone, Carlo Ancelotti infatti ha deciso di mandare in campo dal primo minuto Meret e Ghoulam. Per quanto riguarda il portiere, si tratta della prima assoluta con la maglia azzurra dal suo arrivo questa estate ...

Scooter spacciati per bici elettriche a Napoli - un rivenditore : 'Sono motorini a tutti gli effetti' : Dopo il servizio di Luca Abete a " Striscia la Notizia " in cui si denunciavano genitori e bambini su due ruote senza il casco, l'inviato del tg satirico ha fatto una scoperta ed è tornato a Napoli. ...

A Liverpool il Napoli non dovrà sbagliare tutti quei gol : The Dark Side of the Moon La scelta tattica di Ancelotti sul campo di Bergamo è stata chiara, visibile fin dall’inizio. Ne ha parlato Alfonso Fasano nella sua analisi tattica: «La scelta di Ancelotti non è per i puristi del calcio offensivo, ma è stata estremamente funzionale. I due esterni di centrocampo (Callejon e Fabian Ruiz) stazionavano addirittura alla stessa altezza dei compagni di difesa. Una linea a sei che serviva proprio per ...