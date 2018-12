Brescia all' ultimo respiro | Donnarumma frena l' Ascoli al 94'

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match Pro Recco-Brescia - la BPM può approfittarne. C’è il derby di Sicilia : Senza dubbio sarà Pro Recco-Brescia il piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri cercano l’aggancio dopo aver perso anche l’appello per la sconfitta a tavolino contro il Posillipo e sfidano i lombardi, imbattuti in Italia e sconfitti in Europa proprio dagli avversari di domani. Ne potrà approfittare la BPM (di scena in trasferta contro il Napoli) che recupererà punti nei confronti ...

Basket - Brescia in ritiro dopo l’uscita dall’EuroCup. Bryon Allen e Erik Mika sul mercato : dopo la pesante sconfitta con Ulm di ieri sera e l’eliminazione dall’EuroCup 2018-2019, sono ore di grande delusione in casa della Germani Basket Brescia. Nella tarda serata di ieri la società lombarda ha diramato un comunicato per esprimere la profonda insoddisfazione nei confronti della prestazione messa in campo dalla squadra. Nella nota sono evidenziate anche le difficoltà nell’approccio alle partite importanti, già ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : l’AN Brescia si impone 10-8 sulla Dinamo Mosca : Quarta vittoria in cinque partite: inizio più che soddisfacente per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. I lombardi oggi, alla Mompiano, si sono imposti, non senza sofferenza, per 10-8 sui russi della Dinamo Mosca in un match nel quale i ragazzi di Sandro Bovo partivano nettamente con il favore del pronostico. L’equilibrio regna sovrano nella prima metà di gara dove l’attacco dei padroni di casa ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : gli orari delle partite di Pro Recco - Brescia e BPM. Come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Ritorna la Champions League di Pallanuoto: domani, mercoledì 19 dicembre torneranno in acqua le migliori sedici squadre d’Europa. Dopo l’ottimo inizio Pro Recco, Brescia e Sport Management proveranno a proseguire nella loro marcia verso il grande obiettivo stagionale, che è la Final Eight di Hannover. Il big match di giornata vedrà opposti il Barceloneta e la Pro Recco: a Barcellona è scontro al vertice del Gruppo A. Le uniche due ...

Pallavolo - niente da fare per la Millenium Brescia : Monza si impone 3-1 al termine di un match emozionante : Brescia sale sull’altalena ma ne esce senza punti: parte male poi recupera, vive un secondo set horribilis, si riscatta alla grande nel terzo frangente ma nel quarto escono le brianzole sulla distanza La Banca Valsabbina Millenium lotta ma è sconfitta dal Saugella Monza. Nella decima giornata della Samsung Volley Cup serie A1 le Leonesse di coach Mazzola sono state battute dalla forte formazione brianzola. Brescia è al quinto ko ...

Pallavolo - parità nel test di oggi tra Banca Valsabbina Brescia e Club Italia Crai : al PalaGeorge finisce 2-2 : Buon test con le azzurrine di coach Bellano, che termina in parità dopo un primo set interminabile (39-41). Pietersen top scorer con 19 punti Dopo due giorni di pausa la Banca Valsabbina Brescia è ritornata al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato, la decima giornata della Samsung Volley Cup, che vedrà le Leonesse affrontare il Saugella Monza. Questo pomeriggio (mercoledì 12 dicembre) al PalaGeorge di Montichiari la ...

Serie B - il ciclone Donnarumma si abbatte sulla Salernitana : tris Brescia all’Arechi [GALLERY] : 1/31 Cafaro/LaPresse ...

Terremoti : scossa a Urago d’Oglio - avvertita fino alla bassa Bresciana : Un terremoto magnitudo ML 2.6 si è verificato a 2 km est da Urago d’Oglio (Brescia) alle 21:27:21 di ieri sera ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito fino alla bassa bresciana. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoti: scossa a Urago d’Oglio, avvertita fino alla bassa bresciana sembra essere il primo su Meteo Web.

Diretta/ Pistoia Brescia - risultato finale 73-70 - : Auda guida la Oriora alla vittoria! - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Pistoia Brescia, risultato finale 73-70: vittoria importante per la Oriora, che si impone al PalaCarrara contro una Leonessa in difficoltà.

Che fine ha fatto? Guana - dall'addio al Brescia con Adani alla testata a Puggioni : Da allora il mondo del calcio non ha più avuto grandi notizie su di lui, fino a qualche giorno fa, quando l'ex compagno Adani è tornato sui fatti di Brescia: 'Cercarono di farci passare come capri ...

Pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di domenica 17 contro Yamamay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : bella vittoria per l’AN Brescia in casa dell’Eger : Terza vittoria in quattro uscite (unica sconfitta con la Pro Recco): prosegue alla grande il cammino dell’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto maschile. I lombardi di Sandro Bovo riescono a superare anche il duro ostacolo magiaro dell’Eger: in terra ungherese la compagine vice campione d’Italia in carica si impone per 11-8. Dopo un primo quarto piuttosto sofferto si svegliano le stelle, con il solito capitan ...

Ginnastica - Campionati Italiani Allieve 2018 : vince la Brixia Brescia - spiccano Angela Andreoli e le Leone : Al PalaArrex di Jesolo si sono disputati i Campionati Italiani Allieve di Ginnastica artistica, la massima competizione nazionale a squadre per le ragazze under 14. Nello stesso impianto dove in primavera va in scena il prestigioso Trofeo Internazionale con gli USA partecipanti, le promesse della nostra Polvere di Magnesio si sono date battaglia: il futuro del nostro movimento passa da qui, come ogni primo weekend del mese di dicembre (fino ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : impegno complicato per la Millenium Brescia - domenica la sfida con la Pomì : domenica per Brescia la prima volta ufficiale al PalaRadi, fischio d’inizio alle 17. Casalmaggiore favorita ma le Leonesse ci vogliono provare Dopo la sosta di campionato le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorneranno sul taraflex per l’ottava giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup Serie A1. domenica 2 dicembre (ore 17) le ragazze di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli sfideranno la Pomì ...