Elena Sofia Ricci | ' Ho provato a fare al meglio il mio lavoro dopo la morte di mia madre'

Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5 - il dramma dell’attrice durante le riprese : Un grave Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5. durante un'intervista con Di Più, l'attrice ha confidato le difficoltà nel recitare durante la quinta stagione della fiction. Lo scorso luglio, infatti, sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, si è ammalata e in seguito è deceduta all'età di 77 anni. Per l'interprete di Suor Angela non è stato affatto facile fare il suo lavoro sul set. Un duro colpo per la sua vita privata, e ...

Che Dio ci aiuti : Elena Sofia Ricci parla del lutto che l’ha colpita : Che Dio ci aiuti 5: Elena Sofia Ricci colpita da un lutto durante le riprese E’ tornata a parlare oggi Elena Sofia Ricci del lutto che l’ha colpita mentre girava la quinta stagione di Che Dio ci aiuti: sulle pagine di DiPiùTv, l’attrice ha infatti parlato del doloroso addio a sua mamma, venuta a mancare alcuni mesi fa, appunto mentre erano in corso le riprese di Che Dio ci aiuti 5. Eravamo molto unite. Il mondo mi è crollato ...

Elena Sofia Ricci : "Niente chirurgia plastica : serve sempre una bella attrice 50enne che non sia un muppet" : Elena Sofia Ricci non ha bisogno di grandi presentazioni: in quasi 40 anni di carriera è riuscita ad imporsi nel panorama del cinema e della tv, diventando una delle più amate interpreti italiane grazie alla sua bravura e alla sua indiscussa bellezza. La Ricci - stupenda 57enne che si è recentemente aggiudicata il Nastro d'Argento per la sua interpretazione di Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino - ha scelto di ...

«Sono diventata una donna che ha bisogno di condividere». Perché secondo Elena Sofia Ricci, l'attrice

Lino Guanciale riceve il 'Premio Pino Passalacqua' da Elena Sofia Ricci : Durante l'edizione del Castiglione Cinema-RdC, Lino Guanciale ha ottenuto un premio importante riservato agli attori di successo [VIDEO]. L'artista abruzzese ha ricevuto il Premio Pino Passalacqua intitolato al regista che ha avuto un ruolo di rilievo nella sua formazione. Il protagonista della fiction L'Allieva è stato allievo del maestro Passalacqua presso la scuola Silvio D'Amico. Anche Elena Sofia Ricci era molto legata al regista definito ...