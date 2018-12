Spesometro e dichiarazioni Iva 2018 | arrivano le lettere di compliance

Blastingnews

: Fissate le modalità per nuovi avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro - rivistafiscalew : Fissate le modalità per nuovi avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro - wwweDottocom : L'agenzia delle Entrate annuncia le missive con le anomalie rispetto alle risultanze delle dichiarazioni annuali. I… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L'Agenzia delle Entrate ha completato l'incrocio dei dati relativamente all'anno d'imposta 2017 e sta predisponendo l'invio ai contribuenti delledi. Cioè quelle comunicazioni con cui l'amministrazione finanziaria invita i contribuenti destinatari della missiva a verificare se nelleinviate siano stati inseriti correttamente tutti i dati reddituali ed, eventualmente, ad attivarsi per correggere la situazione. In particolare, in questo caso specifico, i destinatari delle comunicazioni sono i soggetti titolari di Partita Iva per i quali i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato delle incongruenze tra il volume d'affari dichiarato con la dichiarazione Ivae l'importo complessivo delle operazioni comunicate dai contribuenti o dai loro clienti per mezzo delloIl provvedimento dell'Agenzia delle Entrate I dettagli ...