Ritiro Usa dalla Siria | Trump | «Sconfiggere Isis era unico motivo per restare lì»

Gli Usa verso il Ritiro dalla Siria. Trump : 'Isis sconfitto - era unico motivo per restare'. Pentagono contrario : 'Abbiamo sconfitto l' Isis in Siria ed era l'unica ragione di essere lì '. Lo ha scritto Donald Trump su Twitter, confermando la decisione deg li Stati Uniti di preparare il ritiro totale delle loro ...

Dopo il Ritiro di Minniti occhi puntati su Renzi. E' a causa sua? Lascia il Pd? : 'Una scelta di responsabilità, c'era il rischio che nessuno arrivasse al 51% e sarebbe stata la prima volta', spiega l'ex ministro dell'Interno. L'ex-premier: 'Non mi occupo della ditta Pd, non faccio ...

Usa - ultimatum alla Russia : “Usa si preparano al Ritiro dal trattato nucleare Inf. Avete 60 giorni per impedirlo” : Tensione alle stelle fra Mosca e Washington, con il segretario di Stato Mike Pompeo che annuncia, dopo le “numerose violazioni” da parte della Russia, la decisione degli Usa di lasciare il trattato sui missili nucleari a raggio intermedio (Inf), l’intesa firmata nel 1987 da Reagan e Gorbaciov che rappresentò una pietra miliare verso la fine della guerra fredda. Uno strappo che ora rischia di riaprire una nuova corsa agli armamenti, ...

Pompeo : al via il Ritiro Usa dal trattato nucleare Inf : Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha annunciato la decisione degli Stati Uniti di iniziare il processo per 'sospendere i loro obblighi dal trattato Inf relativo ai missili a medio raggio, in 60 ...

G20 - gli Usa pronti al Ritiro sul comunicato finale : le 3 condizioni : Ultimatum del capo-delegazione Bolton: «O accettate il nostro linguaggio o non aderiamo alla dichiarazione»

Inizia Ritiro Usa dall'Africa : "Lotta a jihadismo non è più priorità" : Il governo americano ha in questi giorni deciso una riduzione del personale militare anti-terrorismo stanziato in Africa . In base ai piani del Pentagono, gli effettivi dell' U.S. Africa Command si ...

Il Ritiro degli Usa dall'Africa - un segno di isolazionismo : ... politica e militare di Pechino. Stesso discorso vale per la Russia che negli ultimi tempi ha rafforzato la cooperazione con molti Stati africani incluso il Centrafrica e la Cirenaica libica dove si ...

Italia - Pellegrini k.o. : lascia il Ritiro. Contro gli Usa si cambia : Dopo il pareggio di San Siro Contro il Portogallo, Roberto Mancini, di comune accordo con i calciatori, ha rispedito a casa Chiellini, Insigne, Florenzi, Verratti e Immobile. Largo ai giovani e a ...

Italia - Pellegrini lascia il Ritiro della Nazionale : indisponibile per l'amichevole con gli USA : Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale , il giocatore della Roma farà rientro presso il proprio club di appartenenza per il riacutizzarsi di un vecchio problema, saltando dunque l'...

La CNN fa causa a Donald Trump per il Ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...

Monito della Cina su conseguenze del Ritiro unilaterale USA da accordo su euromissili - : Il trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio in Europa , INF, è ancora importante e il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo avrà un effetto negativo multilaterale, ha ...

Usa - Trump annuncia il Ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...

