Fortnite | “Mi hanno rubato la Carlton Dance” | Alfonso Ribeiro di Willy e il principe di

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Se il nome dinon vi dice niente, forse andrà meglio conBanks, il cugino un po’ nerd e impacciato di Will Smith cheinterpretava nella mitica serie anni Novantae ildi Bel Air. Una delle trovate più divertenti del suo personaggio era il suo balletto sulle note di “It’s Not Unusual” di Tom Jones, ribattezzato come “Dance“, che circola ancora sul web, soprattutto come gif.#TheFreshPrinceofBelAir‘sis suingfor stealing theDance https://t.co/WuVEw367z4 pic.twitter.com/EnyheRcHzR— Variety (@Variety) 18 dicembre 2018E proprio per la sua “Dance”è tornato ora alla ribalta delle cronache perché il celebre videogamel’ha adottata come emote (le danze tipiche che i personaggi del gioco di ruolo possono impiegare sul campo di battaglia per ...