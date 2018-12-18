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Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13 | 30

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13 | 30 VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13:30 (Di martedì 18 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA. PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE DA VIA DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STAIO OLIMPICO, ALTRE CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA C.SO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI EPROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE. ED E’ SEMPRE UN INCIDENTE SUVIA C.COLOMBO A PROVOCARE ...
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twittermatteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - romadailynews : Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13:30: VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13… - VAIstradeanas : 13:31 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
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